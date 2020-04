Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Changelog zum großen Update veröffentlicht

Welche Änderungen die Entwickler von "Call of Duty Modern Warfare" & "Warzone" mit dem jüngsten Patch ins Spiel bringen, verraten sie mit dem offiziellen Changelog.

In den vergangen Tagen wurden bereits einige Details zum neuen Patch für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ bekannt gegeben. Mit der Veröffentlichung der Aktualisierung haben Activision und Infinity Ward inzwischen auch den offiziellen Changelog enthüllt.

Konsolen-Spieler auf PS4 und Xbox One müssen bekanntlich ein 15 Gigabyte großes Data Pack herunterladen und Installieren, wenn sie „Modern Warfare“ starten. Nach einem Neustart des Spiels kann dann die aktualisierte Spielversion genutzt werden.

Unter anderem wird mit der Aktualisierung ein neuer Tab im Multiplayer-Bildschirm ergänzt, in dem Herausforderungen angezeigt werden. In „Warzone“ wird zudem die Größe und Geschwindigkeit des Kreises überarbeitet. Im Solo-Modus wird der Truck in überarbeiteter Form wieder eingeführt.

Einige Highlights aus dem offiziellen Changelog findet ihr in der nachfolgenden Übersicht. Den kompletten Changelog mit allen Änderungen findet ihr auf der offiziellen Seite von Infinity Ward.

Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Patchnotes

Playlist Update

Modern Warfare Blueprint Gunfight Reinfected Ground War 3v3 Cranked Gunfight Shoot the Ship 24/7 (Inkl. Cranked und Grind!)

Warzone Solos, Trios, Quads Plunder Trios Most Wanted Contract – Anstatt einen zufälligen Operator auf ihrer Tac-Karte zu markieren, setzen sie freiwillig ein Kopfgeld auf sich selbst aus, das jede beliebige Einheit in Verdansk sehen kann. Natürlich hat dieses große Risiko auch einige große Belohnungen..



Allgemeine Änderungen

Dem Mehrspieler-Hauptbildschirm wurde eine Registerkarte „Herausforderungen“ hinzugefügt, um den Zugang zu erleichtern

Einstellung der Tonwiedergabe für den Präzisions-Airstrike, damit er dem Flugzeug genauer folgt

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler, die KBM in Game Battles verwenden, benutzerdefinierte Waffenentwürfe erstellen konnten, die auch im Mehrspieler- oder Kriegsgebiet verwendet werden konnten.

Derzeit erscheint weißer Text, wenn jemand spricht, unabhängig vom Team. Wenn sich jemand in einem feindlichen Team befindet, erscheint sein Text jetzt rot.

Fix für einen Exploit auf Hackney Yard während des Spiels Infiziert

Fehler behoben, der verhinderte, dass Spieler, die auf einem ATV saßen, einen Feind im Nahkampf bekämpfen konnten.

Verschiedene Out-of-Bounds und Exploit-Fixes

Nach der letzten Aktualisierung erschien das Charaktermodell von Talon im Truppengang gestreckt mit grafischen Problemen. Dies wurde behoben.

Korrektur für einige Embleme der Saison 3, die mit falschem Text erscheinen

Ein Problem mit Kreugers Augen beim Beenden eines Schlusszuges wurde behoben

Fehler behoben, durch den einige Uhren beim Gestikulieren in die falsche Richtung angezeigt wurden

Fehler behoben, durch den Spieler die Option verlieren konnten, ihre Lieblingsfraktion im Operator-Menü auszuwählen

Fehler behoben, durch den weißes Licht beim Bewegen oder Abfeuern einer Waffe in der Nähe bestimmter Orte gesehen werden konnte

Es wurde eine Nur-Gamepad-Option „Deadzone“ hinzugefügt, die es Spielern erlaubt, den inneren Bereich einzustellen, in dem Stick-Eingaben nicht registriert werden.

Es wurde ein Problem behoben, das Partymitglieder daran hinderte, ihre CDL-Loadouts zu bearbeiten, wenn der CDL-Schnellspielfilter aktiv war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Auto-Run-Funktion gestoppt wurde, wenn Spieler ihren Text-Chat im Spiel öffneten.

Zum Thema: Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Gratis-Wochenende, doppelte XP und mehr

„Call of Duty Modern Warfare“ & „Warzone“ sind für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Der Battle-Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“ ist als Free-to-Play-Spiel kostenlos erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare