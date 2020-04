Desperados 3: Erstes Entwickler-Video zum Strategie-Western

Mit dem ersten Entwickler-Video geben die Entwickler von Mimimi Productions einen kleinen Einblick in die Produktion von "Desperados 3".

Mit einem ersten Entwickler-Video zu „Desperados 3“ geben die Entwickler von Mimimi Productions einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Im ersten Video der neuen Dev-Diary-Reihe gehen einige der Studiomitarbeiter auf ihre Motivation für die Entwicklung von „Desperados 3“ ein. Das neue Developer-Diary könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

„Desperados 3“ wird am 16. Juni 2020 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. In der vergangenen Woche haben der Publisher THQ und die Entwickler von Nordic Mimimi Productions den neuen Termin angekündigt und gleichzeitig die Sammlerausgaben vorgestellt. Die Details erfahrt ihr hinter diesem Link.

Mit „Desperados 3“ bekommen die Spieler ein taktisches Stealth-Spiel geliefert, das in einem Wild-West-Szenario angesiedelt ist. Es handelt sich dabei um das Prequel zum Spieleklassiker „Desperados: Wanted Dead or Alive“. Als John Cooper schließt ihr euch mit der außer Kontrolle geratenen Braut Kate, dem zwielichtigen Killer Doc McCoy, dem Trapper Hector und der mysteriösen Dame Isabelle aus New Orleans zusammen.

Zahlreiche Missionen des Spiels sollen verschiedene Lösungsansätze bieten und können laut den Machern auch absolviert werden, ohne Gegner zu töten. Inspiriert ist der neue Teil vor allem vom ersten Teil der Reihe. Das neue Entwickler-Video gibt weitere Einblicke in die Produktion.

