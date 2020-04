Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft Montreal arbeitet mit 14 Support-Studios zusammen

Ubisofts große Open-World-Titel sind für sehr große Entwicklungsteams bekannt, die immer wieder die Marke von 1.000 Mitarbeitern knacken. Und auch „Assassin’s Creed Valhalla“ wird dafür anscheinend keine Ausnahme darstellen.

Nach der Enthüllung des Settings mit dem Artwork des Künstlers Bosslogic meldete sich Ubisoft Montreal als hauptverantwortliches Entwicklerstudio für „Assassin’s Creed Valhalla“ auf Twitter zu Wort.

Im Tweet bedankt sich Ubisoft Montreal beim gesamten Entwicklerteam inklusive den 14 weiteren Studios, die bei der Entwicklung von „Assassin’s Creed Valhalla“ unterstützen, dafür, dass sie dieses außerordentlich ambitionierte Projekt in die Realität umsetzen. Namentlich werden die Support-Studios allerdings nicht benannt.

Im Wortlaut heißt es: „Aufregend! Herzlichen Glückwunsch an unsere Studiokrieger für all die gute Arbeit und die Leidenschaft, mit der sie diese Enthüllung möglich gemacht haben. Wir möchten uns auch bei den 14 Co-Entwicklungsstudios auf der ganzen Welt bedanken. Sie wissen, wer Sie sind, und wir sind Ihnen für Ihr Engagement dankbar! Skàl!“

Die Tatsache, dass 15 Studios an der Entwicklung von „Assassin’s Creed Valhalla“ beteiligt sind, macht offenbar deutlich, dass es sich um ein sehr großes Spiel handeln wird. Genauere Details dazu sind heute Abend ab 17 Uhr zu erwarten. Ein Cinematic-Trailer soll einen ersten Blick auf das Spiel bieten. Es ist zudem zu erwarten, dass weitere Details bekannt gegeben werden. Sobald die Informationen zur Verfügung stehen, werdet ihr hier mehr erfahren.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Umfassende Enthüllung heute um 17 Uhr

Ubisoft Montreal war zuvor schon das Haupt-Entwicklerstudio für „Assassin’s Creed Origins“, „Assassin’s Creed Unity“, „Assassin’s Creed IV: Black Flag“, „Assassin’s Creed III“ und „Assassin’s Creed II“, während sie bei der Entwicklung von „Odyssey“ Unterstützung leisteten. Zudem ist das Studio für die Spielereihen „Watch Dogs“ und „Far Cry“ verantwortlich. Die Entwickler haben also jede Menge Open-World-Erfahrung zu bieten.

Angeblich befindet sich der neue Teil für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC in Entwicklung. Die Veröffentlichung soll bis März 2021 zu erwarten sein.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

— Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) April 29, 2020