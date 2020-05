WWE 2K19: Server bleiben online – Ingame-Nachricht sorgte für Verwirrung

In den vergangenen Stunden sorgte eine Ingame-Nachricht in "WWE 2K19" für Verwirrung um den Server-Status. Um erst gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen, sorgte 2K Games umgehend für Klarheit.

"WWE 2K19" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Da sich „WWE 2K20“ technisch wie spielerisch zu einer massiven Enttäuschung entwickelte, entschlossen sich viele Spieler dazu, „WWE 2K19“ treu zu bleiben.

Für Verwirrung sorgte in den vergangenen Stunden eine Ingame-Nachricht, in der darauf hingewiesen wird, dass die Server von „WWE 2K19“ am 31. Mai 2020 vom Netz gehen werden. Um erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, sorgte 2K Sports in einer aktuellen Mitteilung für Klarheit. Wie es heißt, haben wir es hier schlichtweg mit einem Fehler zu tun.

Zukunft der WWE 2K-Reihe weiter ungeklärt

„Bitte ignoriert die Ingame-Nachricht, die besagt, dass die WWE 2K19-Server am 31. Mai 2020 heruntergefahren werden. Sie werden für die absehbare Zukunft online bleiben“, so der Publisher. Wie es mit der „WWE 2K“-Reihe weitergehen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Fest steht bisher nur, dass 2K Games auf eine Veröffentlichung von „WWE 2K21“ verzichten wird.

Zum Thema: WWE 2K Battlegrounds: Arcade-Wrestlingspiel mit Trailer angekündigt

Gleichzeitig kündigte 2K Games die laufenden Arbeiten an „WWE 2K Battlegrounds“ an. Hierbei haben wir es mit einem arcadelastigen Wrestling-Titel zu tun, der sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung befindet und den Spaß am Spiel sowie spektakuläre Manöver in den Mittelpunkt rücken soll.

Der Release von „WWE 2K Battlegrounds“ ist für den Herbst 2020 vorgesehen.

Quelle: GameSpot

