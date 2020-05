PS4-Deals: Rund 300 PSN-Angebote mit Frostpunk, The Surge 2 und mehr

"The Surge" zählt zu den heutigen Angeboten.

Am heutigen Mittwoch wurde im PlayStation Store ein weiterer Sale mit ausgesuchten Angeboten für die PS4 gestartet. Falls nicht anders angegeben gelten die genannten Preise bis zum 21. Mai 2020. Fast 300 Spiele betrifft es diesmal.

Günstiger zu haben ist in diesem Zeitraum unter anderem das von 505 Games veröffentlichte „ABZÛ“, das ihr im PlayStation Store für 9,99 Euro kaufen könnt, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Das vom selben Publisher stammende „ADR1FT“ wechselt für 4,99 Euro den Besitzer. Der Rabatt liegt bei 75 Prozent.

Aliennation und Child of Light

Ebenfalls im Angebot ist „Aliennation“, das um 75 Prozent im Preis gesenkt wurde. Der neue Preis beträgt statt 19,99 nur 4,99 Euro. Den dazugehörigen DLC-Season-Pass könnt ihr für 2,95 Euro gleich mitbestellen. Jenseits der Aktion werden dafür 7,99 Euro fällig.

Zu den weiteren PS4-Deals im PlayStation Store zählt „Brothers: A Tale of two Sons“. Dank der heutigen Preissenkung wandert der Titel für 3,99 Euro in euren Besitz. Das entspricht einer Preissenkung von 80 Prozent. „Child of Light“ bekommt ihr für 6,74 Euro bzw. 55 Prozent günstiger. „Déraciné“ kann für 9,89 statt 29,99 Euro gekauft werden.

Seid ihr an „Flower“ interessiert und euer Budget ist sehr begrenzt, dann könnte der aktuelle Angebotspreis von 2,95 Euro auf euer Interesse stoßen. Nach dem 21. Mai werden wieder die üblichen 7,99 Euro fällig. „flOw“ bekommt ihr sogar für 1,99 statt 4,99 Euro. Das dazugehörige Erweiterungspack kostet 1,19 Euro und somit 60 Prozent weniger als gewohnt.

Die „Frostpunk: Console Edition“ wurde um 33 Prozent im Preis gesenkt. Ihr zahlt somit 20,09 Euro. Die „Helldivers Dive Hard Edition“ wurde preislich von 19,99 auf 4,99 Euro reduziert. Die Über-Erde-Ultimate-Edition des Titels kostet 7,49 Euro. Ebenfalls im Angebot: „The Technomancer“ für 3,99 Euro und das „Unravel-Yarny-Bundle“ für 8,99 Euro.

Life is Strange und Styx

Weiter geht es mit dem „Life is Strange 2 – Episode 2-5-Bundle“. Ihr könnt es im Rahmen des neuen PS4-Sales im PlayStation Store für 14,84 statt 32,99 Euro kaufen. „Life is Strange 2 – Komplette Season“ kostet 15,99 statt 39,99 Euro. Der Preis von „Styx: Shards of Darkness“ wurde um 70 Prozent auf 5,99 Euro gesenkt. „The Surge“ kostet 5,99 statt 19,99 Euro und die Augmented Edition des Titels bekommt ihr 70 Prozent günstiger für 8,99 Euro.

+++ PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche mit John Wick Hex +++

Das war längst nicht alles. Auf dem offiziellen PlayStation Blog findet ihr eine komplette Auflistung der neuen PS4-Angebote im PlayStation Store. Und falls ihr momentan gar kein Geld übrig habt, aber ein PlayStation Plus-Mitglied seid, dann ladet die neuen Spiele der Instant Games Collection. Die PS Plus-Spiele für Mai 2020 wurden gestern freigeschaltet. Außerdem sind die Deals der vergangenen Woche noch gültig.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store