PSN Store Deals: Neuer PS4-Sale mit mit fast 300 Angeboten

Unter anderem ist "Far Cry 5" im Angebot.

Am heutigen Mittwoch wurde im PlayStation Store ein neuer Sale gestartet, der unter einem bestimmten Motto steht: Alle Spiele der Aktion kosten jeweils weniger als 20 Euro. Die Preise gelten ab sofort und bis zum 14. Mai 2020.

Im Rahmen des neuen PS4-Sales kommt ihr günstiger in den Besitz von „Far Cry 5“. Für 14,99 Euro wird der Shooter im Store verkauft. Der Rabatt beträgt 78 Prozent, da Sony einen Standardpreis von 69,99 Euro zugrunde legt. Bei Händlern wie Amazon werden auch jenseits von Amazon mittlerweile weit weniger als 30 Euro fällig.

Tekken 7 und Unravel

Zu den weiteren Angeboten des neuen Sales zählt „Tekken 7“, das ihr 80 Prozent günstiger für 9,99 Euro bekommt. Die Disk-Version schlägt momentan mit rund 25 Euro zu Buche. „Assassin’s Creed Origins“ wird 78 Prozent günstiger für 14,99 Euro verkauft. Auch hier gilt: Lasst euch nicht zu sehr von den Prozentangaben beeindrucken.

Weiter geht es mit „F1 2019“. Im PlayStation Store bekommt ihr die Standardversion im Rahmen des Sales für 14,99 Euro. Die „Kingdom Come: Deliverance Royal Edition“ wird für 19,99 Euro verkauft. Ihr spart 50 Prozent. „Unravel“ ist zum Preis von 6,99 Euro im Angebot. EA Access-Kunden sparen zusätzlich 35 Prozent. „Unravel Two“ kostet 9,99 Euro. Hier sparen EA Access-Kunden nochmals 50 Prozent.

„Dishonored 2“ darf 50 Prozent günstiger für 9,99 Euro gekauft werden. Seid ihr im Besitz von PlayStation VR, dann könnte „L.A. Noire: The VR Case Files“ auf euer Interesse stoßen. 14,99 statt 29,99 Euro werden derzeit fällig. „Project Cars“ kostet im Aktionszeitraum 4,99 Euro. Die Game of the Year-Edition des Racers kostet drei Euro mehr.

Thief und Elex

Ebenfalls im Angebot: „Darksiders 3“ bekommt ihr für 19,99 Euro. Der Preis des dazugehörigen Season Passes wurde auf 9,99 Euro gesenkt. „Thief“ erhaltet ihr 85 Prozent günstiger für 2,99 Euro. Und „Elex“ wechselt für 14,99 Euro den Besitzer. Zumindest im PlayStation Store entspricht das einem Rabatt in Höhe von 75 Prozent.

Das war längst nicht alles: Im PSN wurden heute viel mehr Spiele im Preis gesenkt. Die komplette Übersicht über die „Unter 20 Euro“-Aktion könnt ihr euch auf dem offiziellen PlayStation Blog anschauen. Darüber hinaus läuft weiterhin der große April-Sale, der bereits erweitert wurde. Und auch der in der vergangenen Woche gestartete Sale ist weiterhin aktiv. Eine Übersicht über die laufenden Aktionen wird auch im PlayStation Store bereitgehalten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store