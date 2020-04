PSN Store Sale: Neue PS4-Rabattaktion gestartet – Resident Evil, Final Fantasy und mehr

Für 8 Euro könnt ihr beispielsweise in "Resident Evil 5" eintauchen.

Sony hat im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, der eine Besonderheit bietet: Diesmal wurden Spiele im Preis gesenkt, die mit Japan in Verbindung stehen. Entsprechend heißt die neue Rabatt-Aktion „Big in Japan“. Die Preise gelten bis zum 9. Mai 2020.

Resident Evil-Spiele im Angebot

Günstiger kaufen könnt ihr während des Sales beispielsweise mehrere Spiele der „Resident Evil“-Reihe. Dazu zählen „Resident Evil“ für 4,99 Euro (75 Prozent Rabatt), „Resident Evil 2“ als Deluxe Edition für 24,99 Euro (50 Prozent Rabatt), „Resident Evil 4“ für 7,99 Euro (60 Prozent Rabatt), „Resident Evil 5“ für 7,99 Euro (60 Prozent Rabatt), „Resident Evil 6“ für 7,99 Euro (60 Prozent Rabatt) und „Resident Evil Code: Veronica X“ für 7,49 Euro (50 Prozent Rabatt). Für 2,49 Euro statt 4,99 Euro könnt ihr zudem alle Belohnungen in „Resident Evil 2“ freischalten.

Auch verschiedene „Yakuza“-Spiele sind im Angebot, darunter „Yakuza 3 Remastered“ für 19,99 Euro (20 Prozent Rabatt), „Yakuza 4 Remastered“ für 19,99 Euro (20 Prozent Rabatt), „Yakuza 5 Remastered“ für 19,99 Euro (20 Prozent Rabatt), „Yakuza 6: The Song of Life“ für 14,99 Euro (50 Prozent Rabatt), „Yakuza Kiwami 2“ für 14,99 Euro (50 Prozent Rabatt) und „Yakuza Zero“ für 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt).

Final Fantasy, Dark Souls 3 und Kingdom Hearts 3

Auch Spieler, die in den Genuss verschiedener „Final Fantasy“-Titel kommen möchten, werden fündig. „Final Fantasy Type-0 HD“ kostet 9,99 statt 19,99 Euro. „Final Fantasy VIII Remastered“ bekommt ihr für 9,99 statt 19,99 Euro. „Final Fantasy XII The Zodiac Age“ wird für 24,99 statt 49,99 Euro verkauft und „Final Fantasy XV Multiplayer: Comrades“ kann 50 Prozent günstiger 4,99 Euro erworben werden. „Final Fantasy VII“ kostet im Aktionszeitraum 7,99 statt 15,99 Euro und „Final Fantasy X/X-2 HD“ wandert für 14,99 Euro in euren Besitz, was einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent entspricht.

Außerdem im Angebot befinden sich „Street Fighter 5″ für 7,99 Euro“ (60 Prozent Rabatt), „Kingdom Hearts 3 Re Mind“ für 23,99 Euro, „God Eater 3“ für 24,99 Euro (64 Prozent Rabatt), „Dark Souls 2: Scholar of the First Sin“ für 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt), die „Dark Souls 3 – Deluxe Edition“ für 14,99 Euro (78 Prozent Rabatt) und der „Dark Souls 3 – Season Pass“ für 9,99 Euro (60 Prozent Rabatt).

Das war längst nicht alle Angebote: Unzählige weitere im Preis reduzierte Spiele, darunter viele Spiele von Bandai Namco Entertainment, findet ihr auf dem PlayStation Blog aufgelistet. Darüber hinaus läuft weiterhin der große April-Sale, der bereits erweitert wurde. Eine Übersicht über die laufenden Aktionen wird auch im PlayStation Store bereitgehalten.

