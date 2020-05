Psychonauts 2: Weitere Neuigkeiten und Gameplay im Juli

Auch nach der Übernahme durch Microsoft hat Double Fine Productions noch die Möglichkeit, Multiplattform-Titel zu entwickeln, und auch das zuvor bereits als Multiplattform-Titel angekündigte „Psychonauts 2“ befindet sich weiter in Entwicklung.

Psychonauts 2 zeigt sich im Juli

Nach einer längeren Funkstille wird das Spiel im kommenden Juli in frischen Gameplay-Präsentationen zeigen, bestätigte der Double Fine-Chef Tim Schafer in einem aktuellen Video-Update. Wie er deutlich machte, können sich Fans auf „schönes, aufregendes, psychedelisches Psychonaut 2-Gameplay“ gefasst machen.



Vor wenigen Tagen sagte er in seinem Video-Update: „Wie unser guter Kumpel Matt Booty gestern auf Inside Xbox 20/20 ankündigte, wird es im Juli einen XGS fokussierten Showcase geben, und Psychonauts 2 wird ein Teil davon sein, oh ja!“

Wie schon vor der Microsoft-Übernahme angekündigt, soll „Psychonauts 2“ für PC, Xbox One und PC erscheinen. Ob das Spiel auch für alle Next-Gen-Plattformen umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Dank Abwärtskompatibilität kann der Titel aber sehr wahrscheinlich auch auf den kommenden Konsolen PS5 und Xbox Series X gespielt werden.

In dem 3D-Plattformer rückt erneut der Held Razputin Aquato in den Fokus, der sich als ausgebildeter Akrobat und mächtiger Hellseher der internationalen Spionageorganisation der Psychonauten angeschlossen hat. In der Spielbeschreibung wird ergänzt:

„Diese Superspione sind jedoch in Schwierigkeiten: Nach seiner Entführung ist ihr Anführer nicht mehr derselbe. Außerdem gibt es einen Maulwurf in der Organisation, der sich in ihrem Hauptquartier versteckt. Raz muss seine Kräfte nutzen, um den Maulwurf zu stoppen, bevor sie ihren geheimen Plan ausführen: den mörderischen Bösewicht Maligula von den Toten zurückzubringen.“

