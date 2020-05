The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4: Zeigt sich im neuen Story-Trailer

Am Abend erreichte uns ein frischer Trailer zu "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4". In diesem dreht sich alles um die Geschichte des Japano-Rollenspiels.

"The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" erscheint im Herbst für die PS4.

Wie Anfang des vergangenen Monats bekannt gegeben wurde, soll das Rollenspiel „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ im Herbst dieses Jahres für die PS4 in Europa veröffentlicht werden.

Die Umsetzungen für den PC und Nintendos Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt und sind für einen Europa-Release im kommenden Jahr vorgesehen. Zur Einstimmung auf das vor euch liegende Abenteuer veröffentlichten die Entwickler von Falcom am Abend einen frischen Trailer zu „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“.

Vorsicht vor Spoilern

Dieser dreht sich um die Geschichte des Japano-Rollenspiels. Diejenigen unter euch, die die Vorgänger noch nicht gespielt haben sollten und diese gerne nachholen möchten, möchten wir vor Story-Spoilern warnen, die im neuesten Trailer zu „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ warten. Offiziellen Angaben zufolge wird der Nachfolger auf den Stärken der Vorgänger aufbauen und gleichzeitig mit kleineren Neuerungen für frischen Wind sorgen.

Zum Thema: The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4: Für den Westen bestätigt – Release für die PS4 noch 2020

„Neue und wiederkehrende Systeme schließen sich dem bereits ausgefeilten Kampf der Serie The Legend of Heroes an. Einschließlich der Fähigkeit, riesige Mechs für verheerende Angriffe auf das Feld zu rufen, Auto Battle für zweckmäßigere Kämpfe einzusetzen und Lost Arts, die mächtigste Orbal-Magie zu rufen, die dazu in der Lage ist, das Kampfgeschehen komplett auf den Kopf zu stellen“, so die Entwickler.

Einen konkreten Releasetermin für den Westen bekam „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ bisher leider nicht spendiert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4