COVID-19: Videospiel-Industrie wird die negativen Auswirkungen ab 2021 spüren, meint Microsoft

Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte.

Laut Analysten ist damit zu rechnen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die COVID 19-Pandemie auf lange Sicht dazu führen könnten, dass die Verkaufszahlen von Konsolen zurückgehen.

Vor allem auf den Launch der neuen Konsolen-Generation in Form der PS5 und der Xbox Series X könnte sich die Corona-Krise laut den Marktforschern negativ auswirken. In einem aktuellen Interview sprach Phil Spencer, seines Zeichens Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, über die aktuelle Entwicklung und wies darauf hin, dass die Videospiel-Industrie die negativen Auswirkungen der Corona-Krise erst 2021 voll zu spüren bekommen wird.

Phil Spencer rechnet mit Verschiebungen und abgebrochenen Projekten

Laut Spencer ist damit zu rechnen, dass Spiele, die im kommenden Jahr veröffentlicht werden sollen, von Verschiebungen betroffen sein werden. Auch sei nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Titel komplett eingestellt wird. „Im Sommer, Anfang Herbst? Bei diesen Spielen habe ich ein gutes Gefühl“, führte Spencer aus.

„Titel, die in einem Jahr oder später erscheinen sollen? Da wird es einige Auswirkungen geben. Doch sie werden in der Lage sein, darauf zu reagieren“, ergänzte Spencer und wies darauf hin, dass derzeit beispielsweise keine Motion-Capturing-Studios besucht werden können. Studios, die bereits über alle benötigten Animationen verfügen und nur noch an Inhalten wie den Texturen arbeiten müssen, befinden sich laut Spencer aktuell in einer besseren Position.

Trotz der negativen Auswirkungen durch COVID-19 gehen Sony Interactive Entertainment und Microsoft davon aus, dass die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X wie geplant im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden können.

