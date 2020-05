PS5: Launch soll wie geplant erfolgen – Entwicklung der Spiele auf Kurs

Die PS5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Im Laufe der heutigen Nacht legte den Geschäftsbericht zum am 31. März 2020 abgelaufenen Quartal vor und ging in diesem unter anderem auf den kommerziellen Erfolg der PS4 ein.

Wie es heißt, wurde die Konsole weltweit mittlerweile mehr als 110 Millionen Mal ausgeliefert. Ein weiteres Thema, das im Rahmen des Geschäftsberichts angesprochen wurde, war die PS5 beziehungsweise der bevorstehende Launch der Next-Generation-Konsole. Dabei bekräftigte Sony noch einmal, dass die PS5 nach wie vor für eine Veröffentlichung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft vorgesehen ist. Auch die Spiele der PS5 sollen sich trotz der Corona-Krise weiterhin auf Kurs befinden.

Sony über die Herausforderungen der Corona-Krise

Sonys Statement im Wortlaut: „Wenn es um den Launch der PlayStation 5 geht, dann haben zwar Faktoren wie von zu Hause aus arbeitende Mitarbeiter und Einschränkungen bei internationalen Reisen für einige Herausforderungen in Bezug auf einen Teil des Testprozesses und die Qualifizierung der Produktionslinien gesorgt, doch die Entwicklung schreitet mit der für die im Weihnachtsgeschäft 2020 geplanten Markteinführung der Konsole voran. Zum aktuellen Zeitpunkt sind in der Entwicklungs-Pipeline für Spiele-Software von Sonys eigenen First-Party-Studios oder seiner Partner-Studios noch keine größeren Probleme aufgetreten.“

Und weiter: „Obwohl es aufgrund von Problemen in der Komponenten-Lieferkette leichte Auswirkungen auf die Produktion von PS4-Hardware gegeben hat, wird die kurzfristige Nachfrage mit dem aktuellen Lagerbestand gedeckt, und die Verkäufe entwickeln sich gut. Der Verkauf von Spiele-Software, die aus dem [PlayStation] Network heruntergeladen wird, und auch Abonnentenzahlen von PlayStation Plus und PlayStation Now legten deutlich zu.“

Wann und zu welchem Preis die PS5 ins Rennen geschickt werden soll, ist weiterhin unklar. Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnte Sony Anfang des kommenden Monats die sprichwörtliche Katze aus dem Sack lassen und den Termin sowie den Preis der PS5 im Zuge eines groß angelegten Online-Events enthüllen.

