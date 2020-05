SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated im Boss-Fight-Trailer

THQ Nordic und die Purple Lamp Studios haben zu"SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated" einen Boss-Fight-Trailer veröffentlicht, der euch mit dem Spielgeschehen vertraut macht.

"SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated" kommt im Juni in den Handel.

THQ Nordic und die Purple Lamp Studios haben am heutigen Donnerstag einen neuen Trailer zu „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ veröffentlicht. In den Fokus des neuen Clips, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, rücken verschiedene Boss-Fights, die wie gewohnt recht skurril wirken.

Falls euch das Gezeigte beeindruckt: „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ kann nach wie vor vorbestellt werden. Die Basisversion des Spiels schlägt mit 29,99 Euro zu Buche:

Hinzu kommen die 149,99 Euro teure Shiny Edition und die 299,99 Euro teure F.U.N. Edition. Letzere umfasst unter anderem je eine Figur von SpongeBob, Patrick und Sandy, einen Satz Tiki-Schlüsselanhänger, Wandstickers, 6 Lithografien und Tennissocken.

In „SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated“ müsst ihr in den Rollen der bekannten Charaktere SpongeBob, Patrick sowie Sandy die Aufgabe lösen, dem bösen Plankton zu zeigen, dass sich Verbrechen nicht auszahlen. Dabei gilt es, Bikini Bottom vor Planktons verrückter Roboterhorde zu retten.

Remake-Features laut Hersteller

Moderne Auflösungen und sorgfältig ausgefeiltes Gameplay.

Neuer Horde-Multiplayer-Modus für bis zu zwei Spieler, online und offline.

Inhalte, die aus dem ursprünglichen Spiel herausgeschnitten wurden, wie der Robo Squidward-Bosskampf.

Zum Thema

Schon vor einigen Tagen wurde der Release-Termin genannt: „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ wird am 23. Juni 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Nachfolgend könnt ihr euch den Boss-Fight-Trailer anschauen:

