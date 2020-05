Persona 5 Royal: Sega spricht von Rekordverkäufen im Westen

"Persona 5: Royal" ist für die PlayStation 4 erhältlich.

Im März dieses Jahres wurde Atlus‘ „Persona 5 Royal“ auch in Nordamerika und Europa für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Ergänzend zur Veröffentlichung im Westen sprach Sega im Zuge des aktuellen Geschäftsbericht über das kommerzielle Abschneiden von „Persona 5 Royal“ und wies darauf hin, dass sich der Titel in Europa und Nordamerika hervorragend schlug. Ohne genauere Zahlen zu nennen, merkte das Unternehmen an, dass das Rollenspiel im Westen Rekordverkäufe verbuchte.

Vor allem die digitalen Verkäufe legten zu

Weiter hieß es, dass sich die Corona-Krise negativ auf die Verkaufszahlen über den Einzelhandel auswirkten. Im Gegenzug legten dafür die digitalen Absätze zu. „In der Serie Persona begann der Verkauf von Persona 5 Royal in den USA und Europa am 31. März und erzielte Rekordverkäufe. Während der physische Umsatz eingeschränkt war, stieg der Anteil des digitalen Umsatzes deutlich an und bleibt im Geschäftsjahr 21/3 (Geschäftsjahr bis März 2021) stark“, so Sega.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es bei „Persona 5 Royal“ mit einer erweiterten Fassung des Rollenspiels „Persona 5“ zu tun. Zu den neuen Inhalten gehören zusätzliche Charaktere, eine erweiterte Handlung sowie zahlreiche Anpassungen im Detail.

Aufgrund der zahlreichen Neuerungen sind die Spielstände des originalen „Persona 5“ nicht kompatibel. Somit beginnen auch Besitzer des Originals ihre Reise bei Null.

Quelle: Persona Central

