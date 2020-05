PS4 Neuerscheinungen: Vorschau auf das PSN-Update der Woche

Zum Wochenende hat Sony wieder eine Vorschau auf die PS4-Neuveröffentlichungen der kommenden Woche gegeben. Unter anderem sind Highlights wie "Minecraft Dungeons", "Shantae and the Seven Sirens", "Those Who Remain" und "Let's Sing 2020" zu erwarten.

In der letzten Mai-Woche des Jahres 2020 werden wieder einige neue Spiele als Download im PSN Store veröffentlicht. Welche neuen Titel in der kommenden Woche erscheinen, hat Sony Interactive Entertainment mit der ersten Vorschau auf dem US-PlayStation Blog verraten.

Zu den Neuveröffentlichungen gehört unter anderem das neue Action-Adventure „Minecraft Dungeons“, das euch Abenteuer in der Klötzchenwelt von „Minecraft“ erleben lässt. Außerdem wird das neue Sidescroller-Adventure „Shantae and the Seven Sirens“ für PS4 veröffentlicht.

Weitere neue Titel sind unter anderem der Thriller „Those Who Remain“ und das Singspiel „Let’s Sing 2020“. Die komplette Übersicht könnt ihr nachfolgend ansehen. Die Übersicht für den deutschen Store wird Anfang der neuen Woche zur Verfügung gestellt.

In der nächsten Woche werden auch die neuen PlayStation Plus-Spiele für Juni 2020 vorgestellt. Die PS Plus-Gratis-Spiele werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 27. Mai enthüllt, bevor sie am darauf folgenden Dienstag, dem 2. Juni 2020 veröffentlicht werden.

PSN Store: Neuerscheinungen der kommenden Woche

Atomicrops – PS4 — Digital (Out May 28)

Bug Fables – PS4 — Digital (Out May 28)

Castle Pals – PS4 — Digital

Genetic Disaster – PS4 — Digital (Out May 29)

Hotel R’N’R – PS VR — Digital (Out May 28)

Let’s Sing 2020 – PS4 — Digital (Out May 28)

Little Misfortune – PS4 — Digital (Out May 29)

Many Faces – PS4 — Digital (Out May 27)

Minecraft Dungeons – PS4 — Digital

Pong Quest – PS4 — Digital (Out May 29)

Rune Lord – PS4 — Digital

Shantae and the Seven Sirens – PS4 — Digital (Out May 28)

Those Who Remain – PS4 — Digital (Out May 28)

Utawarerumono: Prelude to the Fallen – PS4, PS Vita — Digital, Retail

Wizards: Wand of Epicosity – PS4 — Digital (Out May 27)

