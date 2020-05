PS5: Kostenlose Cross-Gen-Upgrades von den Publishern abhängig?

Die PlayStation 5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Mit der PS5 auf der einen sowie der Xbox Series X auf der anderen Seite läuten Microsoft und Sony Interactive Entertainment Ende des Jahres die neue Konsolen-Generation ein.

Genau wie es bereits bei den letzten Generationswechseln der Fall war, setzen auch dieses Mal zahlreiche Entwickler und Publisher auf Cross-Generation-Projekte. Um zu verhindern, dass die Spieler beim Upgrade auf die neue Generation doppelt zur Kasse gebeten werden, kündigte Microsoft das Smart-Delivery genannte Feature an. Dieses sorgt dafür, dass sich die Spieler beim Kauf eines Spiels stets die beste Version herunterladen können – ohne zusätzliche Kosten. Doch wie wird Sony Interactive Entertainment das Ganze handhaben?

Während sich das japanische Unternehmen diesbezüglich noch in Schweigen hüllt, möchte der Insider Tidux bereits mehr wissen. Wie der Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, sind sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment im Klaren darüber, dass Cross-Generation-Upgrades mit entsprechenden Zusatzkosten für die Studios verbunden sind.

Aus diesem Grund soll sich Sony Interactive Entertainment laut Tidux dazu entschlossen haben, den Entwicklern beziehungsweise Publishern die Entscheidung zu überlassen, ob sie ihre Cross-Gen-Upgrades gratis oder kostenpflichtig anbieten. Weiter heißt es, dass sich die meisten Third-Party-Partner von Sony Interactive Entertainment dazu entschließen werden, ihre Cross-Gen-Upgrades ohne zusätzliche Kosten anzubieten.

Von offizieller Seite wurden die Angaben von Tidux bisher allerdings nicht bestätigt. Die PS5 wird genau wie die Xbox Series X im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in die Regale der Händler finden.

Cross-Buy Info. it’s up to the developers and publishers. PlayStation understands the extra costs involved in cross gen development and don’t want to back people into a corner with a PR buzz word. So far, most devs/ publ will offer a free upgrade to PS5.

— Tidux (@Tidux) May 22, 2020