Mortal Kombat 11: Ed Boon spricht über PS5 und Xbox Series X – Trailer zeigt Sheeva

Der Launch von "Mortal Kombat 11: Aftermath" steht vor der Tür.

Ed Boon, der Creative-Director von „Mortal Kombat 11“, widmete sich in einem aktuellen Livestream den kommenden Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X. Auch er zeigte sich von den schnellen SSDs begeistert.

„Es ist schon irgendwie komisch, wenn diese neuen Konsolen herauskommen und sich alle fragen: ‚Okay, wie sehen die Grafiken aus?‘ Ich denke, die Leute unterschätzen die Auswirkungen, die die kaum vorhandenen Ladezeiten haben werden. Das wird plötzlich Dinge möglich machen, die vorher nicht für möglich gehalten wurden. Und ich denke, wir haben noch nicht einmal an der Oberfläche dessen zerkratzt, was letztendlich mit diesen Systemen gemacht werden kann“, so Boon.

Auch zur Unreal Engine 5-Demo hinterließ Boon einen Kommentar: „Ich war begeistert, als ich mir die PS5-Demo der Unreal Engine 5 ansah, und dachte mir: ‚Das kann nicht echt sein! Komm schon! Das kann nicht echt sein!“ Wir sind alle Fans davon. […] Für mich sind die Grafiken so etwas wie eine Selbstverständlichkeit. Ok, die Grafik wird besser, aber dieser neue Speicher und der Umgang mit mit diesem Speicher, das Laden und solche Sachen… es wird gewaltig sein.“

Trailer mit Sheeva

Darüber hinaus haben es sich die NetherRealm Studios und Warner Bros. Interactive Entertainment offenbar zur Aufgabe gemacht, bis zum Launch von „Mortal Kombat 11: Aftermath“ jeden Tag einen Trailer zu veröffentlichen. In der neuen Ausgabe ist Sheeva zu sehen.

Sheeva zählt neben Fujin und Robocop zu den drei neuen Charaktere der Erweiterung, die am 26. Mai 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Nach wie vor gilt: „Aftermath“ kann einzeln erworben werden. Alternativ könnt ihr die „Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection“ kaufen. Sie setzt sich aus dem Hauptspiel, dem „Kombat Pack“ und der „Aftermath“-Erweiterung zusammen.

