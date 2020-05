Marvel’s Avengers: Koop-Gameplay wird im Juni enthüllt

Seit der Verschiebung im Januar diese Jahres war das kommende Koop-Actionspiel „Marvel’s Avengers“ von Crystal Dynamics weitgehend von der Bildfläche verschwunden, doch das soll sich im kommenden Monat ändern. Im Rahmen eines Livestream-Events soll vor allem der Koop-Modus in den Mittelpunkt rücken.

Wie Square Enix und Crystal Dynamics mit einem neuen Teaser-Video angekündigt haben, wird „Marvel’s Avengers“ am 24. Juni 2020 im sogenannten „War Table“-Steam-Event ausführlicher präsentiert werden. Dabei soll den Spielern speziell das Koop-Gameplay des Action-Spiels näher gebracht werden. Das neue Teaser-Video könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.



Alle bisher gezeigten Szenen aus „Marvel’s Avengers“ stammten aus dem Singleplayer-Modus des Titels. Dabei wurden vor allem Szenen aus dem Anfang des Spiels präsentiert, der den Spielern mehr oder weniger als Einführung dient, in dem sie mit der Steuerung vertraut gemacht werden.

Die Handlung des Spiels beginnt mit der A-Day-Katastrophe, welche zur Trennung der Avengers führt. Nach einigen Jahren ohne Schutz durch Superhelden steht die Erde einer neuen Gefahr gegenüber, die nur durch die Reaktivierung der Avengers bewältigt werden kann. Die Differenzen zwischen den verschiedenen Teammitgliedern werden ein Bestandteil der Handlung sein.

„Marvel’s Avengers“ befindet sich laut offiziellen PS4, Xbox One und PC in Entwicklung. Zudem bestätigten die Entwickler von Crystal Dynamics bereits, dass der Titel mit einigen Optimierungen auf die PS5 kommen wird. Ob es sich dabei nur um Verbesserungen durch die Abwärtskompatibilität oder um eine separate PS5-Version handelt, ist noch nicht klar.

Die Veröffentlichung soll am 4. September 2020 auf PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erfolgen. Der folgende Teaser-Trailer macht auf das bevorstehende Stream-Event aufmerksam.

We’ve reassembled at home and are working to finish our mission. We can’t wait to show you new gameplay and co-op in our first Marvel's Avengers WAR TABLE stream on June 24! #Reassemble pic.twitter.com/fi4DxuYwZk

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 27, 2020