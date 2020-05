Cyberpunk 2077: Rollenspiel befindet sich in finaler Entwicklungsphase

Während sich die Veröffentlichung des Sci-Fi-Rollenspiels "Cyberpunk 2077" langsam aber sicher nähert, bestätigten die Macher von CD Projekt RED, dass sich das Projekt in der finalen Entwicklungsphase befindet.

Das bereits 2012 erstmals angekündigte Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ kommt langsam aber sicher ins Ziel. Nach der letzten Verschiebung soll der neue Titel der „The Witcher“-Macher von CD Projekt RED am 17. September 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia veröffentlicht werden.

Cyberpunk 2077 in finaler Entwicklungsphase

Im Rahmen der jüngsten Geschäftsergebnisse bestätigten die Macher gegenüber Investoren, dass sich die Entwicklung in den finalen Zügen liegt. In dem Bericht (via gamingbolt) heißt es:



„CD Projekt RED befindet sich in der letzten Entwicklungsphase seines bisher umfangreichsten Rollenspiels: Cyberpunk 2077. Das Spiel zeichnet sich durch eine lebendige, offene High-Tech-Welt aus, in der die Spieler die Rolle von V übernehmen – einem Cyberpunk, der vor kurzem in die gefährlichste Metropole der Zukunft abgewandert ist: Night City. Das Gameplay von Cyberpunk 2077 folgt den Regeln des von Mike Pondsmith entwickelten RPG-Systems Cyberpunk 2020.“

Mit dem Geschäftsbericht wurde kürzlich auch bekannt, dass sich CD Projekt RED inzwischen zum wertvollsten Videospiel-Unternehmen Europas gemausert hat. Ubisoft wurde damit auf den zweiten Platz verdrängt.

Zum Thema: CD Projekt: Marktwert deutlich gestiegen – Europas wertvollstes Videospiel-Unternehmen

Weitere Details zu „Cyberpunk 2077“ sollen im Rahmen eines Online-Events am 11. Juni 2020 präsentiert werden. Genauere Informationen zum „Night City Wire“-Event wurden noch nicht geteilt. Laut CD Projekt REDs Community-Manager Marcin Momot „werden Sachen gezeigt“. Es ist wohl davon auszugehen, dass eine weitere Gameplay-Präsentation bevorsteht.

