Prey VR: Ankündigung in Kürze? Händler listet Umsetzung für PlayStation VR

Aktuellen Berichten zufolge könnte in Kürze die offizielle Enthüllung von "Prey VR" erfolgen. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte der Produkteintrag eines bekannten Händlers.

Nimmt "Prey" Kurs auf PlayStation VR?

Zum Start in die neue Woche dürfen wir uns über frische Gerüchte zu Titeln freuen, die möglicherweise schon in Kürze angekündigt werden.

So machen aktuell Berichte die Runde, in denen von einem „Prey VR“ die Rede ist. Für die Gerüchte verantwortlich ist die Handelskette ShopTo, die „Prey VR“ zwischenzeitlich in ihr Sortiment aufnahm. Da der besagte Produkteintrag mittlerweile wieder entfernt wurde, bleibt abzuwarten, ob wir es hier mit einem simplen Fehler zu tun haben oder ob ShopTo Bethesda Softworks die Ankündigung beziehungsweise Überraschung verhagelte.

Exklusiv für PlayStation VR?

Neu wäre dieses Szenario für den Publisher keineswegs. Man erinnere sich beispielsweise nur an „Rage 2“, das kurz vor der offiziellen Enthüllung auf der E3 2018 von Wallmart Canada geleakt wurde. Entsprechen die Angaben von ShopTo den Tatsachen, dann scheint sich „Prey VR“ exklusiv für PlayStation VR in Entwicklung zu befinden. Ob auch der PC mit einer Umsetzung bedacht wird, geht aus dem Produkteintrag nicht hervor.

Zudem steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch die Frage im Raum, was sich hinter dem möglichen „Prey VR“ im Detail versteckt. Eine PlayStation VR-Portierung von „Prey“ aus dem Jahr 2017? „Prey“ wäre zumindest nicht der erste Titel von Bethesda Softworks, der eine VR-Version spendiert bekam.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte das Unternehmen unter anderem „The Elder Scrolls V: Skyrim VR“, „Fallout 4 VR“ oder „Doom: VFR“. Warten wir eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um „Prey VR“ ab.

