Quantum Error: Frische Details zum Cross-Gen-Titel werden am Wochenende präsentiert

Mit „Quantum Error“ befindet sich bei TeamKill Media aktuell ein neuer Horror-Titel für PS5 und PS4 in Entwicklung. Im Optimalfall soll das Spiel zum Launch von Sonys Next-Gen-Konsole zur Verfügung stehen.

Auch wenn mit der Ankündigung bereits einige Details bekannt gegeben wurden und der Ankündigungstrailer erste Gamplay-Szenen zeigte, so bleiben noch mehr Fragen offen als beantwortet wurden. Neue Details zu „Quantum Error“ sollen aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Wie die Verantwortlichen von TeamKill Media angekündigt haben, soll der Titel am 6. Juni im Rahmen der Future Games Show von GamesRadar zu sehen sein. Wie viel genau aus dem Titel zu sehen sein soll, wurde noch nicht verraten. Allerdings heißt es auf Twitter, dass erneut nur ein Teaser präsentiert wird, der einen Ausblick auf das bietet, was kommt.



Bisher ist „Quantum Error“ eines von einer ganzen Liste aus bestätigten PS5-Titeln, von denen einige wohl auch im Rahmen des PS5-Enthüllungs-Events gezeigt worden wären. Sony hat die PS5-Enthüllung jedoch aufgrund aktueller Geschehnisse in den USA auf einen unbestimmten Termin verschoben. Ob das Auswirkungen auf die möglicherweise geplante Folge-Enthüllungen hat, bleibt noch abzuwarten.

In „Quantum Error“ steht ein Team aus vermutlich Soldaten oder Feuerwehrleuten in eine außergewöhnliche Situation geraten. Der Ankündigungstrailer zeigte bereits einige düstere Szenen. Die Entwickler bestätigten, dass sie sich von bekannten Vorbildern wie „Doom“ oder „Dead Space 3“ inspirieren ließen. Für die PS5-Fassung wurde bereits der Einsatz exklusiver Features des DualSense-Controllers bestätigt.

Weitere Details zu „Quantum Error“ erfahrt ihr zeitnah nach der bevorstehenden Präsentation auch hier auf der Seite.

Saturday, June 6th 2020, tune into @GamesRadar's Future Games Show to see our new teaser for Quantum Error and get a little glimpse of things to come!#quantumerror #futuregamesshow #gamesradar #FGS #PS5 #PS5reveal #cosmichorror #FPS #UE4 #gamedev #gametrailers #UE5 pic.twitter.com/AM3XgLYpiy

— QUANTUM ERROR (@quantum_error) May 29, 2020