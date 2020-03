Quantum Error: Kosmischer Horror für PS4 und PS5 angekündigt – Erster Trailer

Die neue Konsolengeneration ist zwar noch einige Quartale entfernt. Doch immer mehr Studios und Publisher gehen dazu über, Spiele für die kommenden Konsolen anzukündigen. Dazu zählt mittlerweile auch TeamKill Media, das Studio hinter „Kings of Lorn: The Fall of Ebris“.

Das Unternehmen sorgte zum Wochenende für die Ankündigung des First-Person-Horror-Shooters „Quantum Error“. Erscheinen soll der Titel nicht nur die PS5. Auch Besitzer der PlayStation 4 kommen in den Genuss des neuen Spiels.

Ein kosmischer Horror

Doch was erwartet euch mit „Quantum Error“? Die Informationsdichte ist momentan sehr dünn. Das heißt, es liegen kaum Details vor. Von offizieller Seite heißt es lediglich: „Quantum Error ist ein Ego-Shooter mit kosmischem Horror, der derzeit von TeamKill Media für PS5 und PS4 entwickelt wird.“

Etwas umfangreicher ist der erste Trailer, der zum First-Person-Horror-Shooter veröffentlicht wurde. Ihr könnt ihn euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Zu Gesicht bekommt ihr einige düstere Szenen, in denen ein Soldat eine nicht näher beschrieben Station untersucht und dabei auf Leichen stößt, bevor es zu einer Schießerei kommt und der Clip endet. Zunächst wirken die Szenen nicht sehr innovativ. Daher bleibt abzuwarten, was die Macher in den kommenden Wochen und Monaten zeigen werden.

Wann „Quantum Error“ für die PS4 auf den Markt gebracht wird, ist unklar. Zumindest der Launch der PS5-Version kann nicht in den kommenden Monaten erfolgen, was den simplen Grund hat, dass die neue Konsole erst vor Weihnachten auf den Markt gebracht wird. Einen genauen Termin nannte Sony bisher nicht. In den vergangenen Wochen zeigte sich das Unternehmen mehrfach zuversichtlich, dass das Coronavirus keinen Einfluss auf die pünktliche Veröffentlichung der Hardware haben wird.

+++ Xbox Series X vs. PS5: Verkaufspotenzial der neuen Xbox wird unterschätzt – PS5 erneut Marktführer? +++

Nachfolgend könnt ihr euch das anfangs erwähnte Video zu „Quantum Error“ anschauen und erhaltet einen ersten Einblick in den Shooter. Die im Video gezeigte Internetadresse führt noch auf die offizielle Seite der Entwickler von TeamKill Media.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Quantum Error