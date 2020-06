The Witcher: Grünes Licht nach Corona – Produktion der zweiten Staffel kann wieder anlaufen

Aktuellen Berichten zufolge haben die britischen Gesundheitsbehörden grünes Licht für Film- und Fernsehproduktionen gegeben. Somit können die Arbeiten an der zweiten Staffel von "The Witcher" fortgesetzt werden.

"The Witcher": Die Arbeiten an der zweiten Netflix-Staffel können wieder aufgenommen werden.

Auch auf die Filmindustrie wirkte sich der Ausbruch des Coronavirus in nicht zu unterschätzendem Maße aus und verhinderte in den vergangenen Wochen die Arbeiten an Filmen und Serien.

Von dem Ganzen betroffen war auch die zweite Staffel der Netflix-Serie „The Witcher“, die sich aufgrund des Lockdowns und der damit verbundenen Verzögerungen auf einen bisher unbestimmten Termin verschieben wird. Aktuellen Berichten zufolge können die Arbeiten an der „The Witcher“-Serie für das weltweit führende Streaming-Portal aber mit sofortiger Wirkung fortgesetzt werden.

Britische Regierung hebt den Lockdown auf

So wurde bekannt gegeben, dass sich die britische Regierung beziehungsweise die verantwortlichen Gesundheitsbehörden dazu entschlossen, den Lockdown aufzuheben. Unter der Berücksichtigung strenger Auflagen hat die in Großbritannien immerhin rund 3,6 Milliarden Pfund schwere Filmindustrie ab sofort die Möglichkeit, die Arbeiten wieder aufzunehmen.

Ein geleakter Entwurf der Richtlinien, der im vergangenen Monat auftauchte, wies auf Maßnahmen wie obligatorische Coronavirus-Schulungen für die Besatzung, regelmäßige Überprüfungen der Körpertemperatur sowie Quarantänezeiten für die internationale Besetzung und Besatzung hin. Die finale Version der Richtlinien wurde bisher nicht veröffentlicht.

Sollten sich weitere Details zur zweiten Staffel von „The Witcher“ ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

