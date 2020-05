The Witcher: Ciri als Hauptcharakter? Das sagt CD Projekt

In der Vergangenheit wiesen die Entwickler von CD Projekt mehrfach darauf hin, dass sie die "The Witcher"-Serie gerne fortsetzen würden. Denkbar wäre laut dem Studio, dass Ciri in einem kommenden "The Witcher"-Abenteuer als Protagonist fungiert.

"The Witcher": CD Projekt würde die Reihe gerne fortsetzen.

Wie uns die verantwortlichen Entwickler von CD Projekt bereits vor einer ganzen Weile wissen ließen, wurde die Geschichte von Geralt mit „The Witcher 3: Wild Hunt“ abgeschlossen.

Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass das polnische Studio die „The Witcher“-Reihe endgültig zu den Akten gelegt hat. Stattdessen wiesen die Verantwortlichen von CD Projekt in der näheren Vergangenheit mehrfach darauf hin, dass sie gerne an neuen „The Witcher“-Titeln arbeiten würden. Wie CD Projekt Reds Principal-Writer Jakub Szamałek auf Nachfrage bestätigte, könnte Ciri in einem kommenden „The Witcher“-Projekt als Hauptcharakter fungieren.

Es warten noch zahlreiche Geschichten zu Ciri darauf, erzählt zu werden

Zunächst steht laut Szamałek natürlich die Frage im Raum, ob die Spieler überhaupt Interesse daran hätten, ein komplettes „The Witcher“-Abenteuer mit Ciri zu bestreiten. Die Entwickler von CD Projekt selbst könnten sich Ciri als Protagonistin zumindest sehr gut vorstellen, da es noch zahlreiche Geschichten gibt, die zu Ciri erzählt werden können. Szamałek weiter:

„Ich bedauere, dass wir niemals dazu gekommen sind, die Vergangenheit von Ciri etwas näher zu beleuchten. Sie ist eine so erstaunlich reichhaltige und komplexe Persönlichkeit. Aus offensichtlichen Gründen – na ja, sie ist für zwei Drittel der Spielzeit so ziemlich verschwunden – sie hat nicht ganz so viel Zeit auf dem Bildschirm bekommen, wie wir Autoren uns das gewünscht hätten. Aber vielleicht ist das etwas, auf das wir zukünftig zurückkommen könnten.“

Aktuell arbeitet CD Projekt fieberhaft an der Fertigstellung des Rollenspiels „Cyberpunk 2077“, das im September 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PS4 veröffentlicht wird.

