Bloodborne: Insider bestätigt ein Remaster für die PS5

"Bloodborne": Erscheint es auch für die PS5?

Eigentlich sollte in dieser Woche ein groß angelegtes Online-Event stattfinden, auf dem Sony Interactive Entertainment und die Dritthersteller die ersten PS5-Titel präsentieren wollten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in den USA entschloss sich das Unternehmen allerdings dazu, das besagte Event zu verschieben. Auch wenn aus dem Enthüllungs-Event also erst einmal nichts wird, erreichten uns heute unbestätigte Details zu einem PS5-Titel, der offenbar in dieser Woche offiziell angekündigt beziehungsweise enthüllt werden sollte.

Bloodborne Remastered für den PC und die PS5?

Die Rede ist von einer technisch überarbeiteten Remastered-Fassung des düsteren Action-Rollenspiels „Bloodborne“. Für die entsprechenden Gerüchte sorgts der Streamer und Insider „Sloth Mom“, der vor ein paar Stunden bereits über eine PC-Version von „Bloodborne“ berichtete, die sich derzeit in Arbeit befinden soll. Sollten sich die Angaben des Insiders bewahrheiten, dann wird „Bloodborne Remastered“ also für die PS5 und den PC veröffentlicht.

„So, wie ich bereits gesagt habe, möchte ich mehr Informationen mit euch teilen“, so der Insider. „Ich kann also bestätigen, dass es sich nicht nur um einen PC-Port von Bloodborne handelt. Was heute enthüllt werden sollte, war eine Bloodborne Remastered / HD-Edition, die für die PS5 und den PC erscheint. Ich kenne noch keinen Veröffentlichungstermin.“

Da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch From Software zu den aktuellen Gerüchten äußern wollten, sollten die Meldungen um eine mögliche Remastered-Version von „Bloodborne“ für den PC und die PS5 vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

