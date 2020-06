Bloodstained Curse of the Moon 2: Nachfolger mit einem Trailer und ersten Details angekündigt

Im Rahmen der New Game+ Expo wurde am heutigen Dienstag Abend der 2D-Plattformer "Bloodstained: Curse of the Moon 2" für die Konsolen und den PC angekündigt. Wir haben die ersten Details für euch zusammengefasst.

"Bloodstained: Curse of the Moon" bekommt einen Nachfolger spendiert.

Im Zuge der New Game+ Expo nutzten verschiedene kleine Studios am heutigen Dienstag die Gunst der Stunde, um neue Projekte anzukündigen.

Darunter die japanischen Entwickler von Inti Creates, die die laufenden Arbeiten an „Bloodstained: Curse of the Moon 2“ bestätigten. Genau wie es bereits beim ersten Teil der Fall war, haben wir es auch dieses Mal mit einem klassischen 2D-Plattformer im 8bit-Look zu tun. Die Struktur des vorherigen Titels mit mehreren Szenarien kehrt laut Entwicklerangaben mit einer spannenden Geschichte zurück, die von Koji Igarashi überwacht wird.

Erster Trailer stellt die Helden vor

In „Bloodstained: Curse of the Moon 2“ übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten Zangetsu, einen Schwertkämpfer aus dem Fernen Osten, der einen tiefen Groll gegen Dämonen hegt. Zangetsu muss sich seinen Weg zur dämonischen Festung erkämpfen. Allerdings muss er diesen Weg nicht alleine auf sich nehmen. Stattdessen wird er bei seinem Vorhaben von diversen Helden unterstützt.

Zum Thema: Bloodstained Ritual of the Night: Neue Verkaufszahl und kostenlose Inhalte

Zangetsu kann sich mit einer brandneuen Besetzung von Charakteren verbünden, die er unterwegs trifft, und sie dem spielbaren Kader hinzufügen. In „Bloodstained: Curse of the Moon 2“ erscheinen drei brandneue spielbare Charaktere auf der Bildfläche – darunter der Exorzist Dominique. Jeder neue Charakter bietet laut den Machern eine Vielzahl von Spieloptionen, Fähigkeiten und Möglichkeiten, um die vielen Phasen des Spiels abzuschließen.

„Bloodstained: Curse of the Moon 2“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch in Entwicklung und zeigt sich heute in einem ersten Trailer. Wann der Nachfolger veröffentlicht werden soll, verriet Inti Creates bisher leider nicht.

