Zombie Army 4: Neue DLC-Mission „Deeper than Hell“ steht bereit – Trailer

"Zombie Army 4: Dead War" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

In einer kurzen Mitteilung wiesen die Entwickler von Rebellion darauf hin, dass sich die Spieler von „Zombie Army 4: Dead War“ heute auf frischen Content freuen dürfen.

Die Rede ist von der „Deeper than Hell“ genannten Mission, mit der die zusätzliche DLC-Kampagne abgeschlossen wird. Die neue Mission steht auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 bereit und kann genau wie das Hauptspiel sowohl alleine als auch kooperativ mit Freunden beziehungsweise anderen Spielern in Angriff genommen werden.

Ein Abstecher in eine düstere Ausgrabungsstätte

In „Deeper than Hell“ führt der Weg laut offiziellen Angaben in eine düstere Ausgrabungsstätte, in der ihr euch mit einer unheimlichen Macht konfrontiert seht. Die Totenjäger entdecken eine verlassene unterirdische Stadt, bevölkert von uralten Verbündeten, und die Quelle einer schrecklichen okkulten Macht.

„Deeper Than Hell ist die dritte und letzte Mission von Hell Cult, der neuen, furchterregenden dreiteiligen Kampagne in Zombie Army 4: Dead War“, so Rebellion weiter. „Erkunde in dieser Grauen erregenden Mission für 1–4 Spieler die Schrecken einer brandneuen Location mit neuen Gegnern, Sammlerstücken, Errungenschaften und mehr! Der Führer mag Geschichte sein, aber der Todeskrieg geht weiter!“

Anbei der offizielle Trailer zum heutigen Release der DLC-Mission „Deeper than Hell“.

