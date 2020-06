Ghost of Tsushima: Frische Artworks stimmen auf den nahenden Launch ein

In Kürze wird das Samurai-Abenteuer "Ghost of Tsushima" exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Zur Einstimmung auf den nahenden Launch stellten die Entwickler von Sucker Punch ein frisches Artwork-Quartett bereit.

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PS4.

Nachdem sich PlayStation 4-Besitzer in den vergangenen Monaten über Titel wie „Nioh 2“, das Remake zu „Final Fantasy VII“ oder „The Last of Us: Part 2“ freuen durften, steht der nächste potenzielle Exklusiv-Hit bereits in den Startlöchern.

Die Rede ist natürlich vom Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“, das sich in den vergangenen Jahren beim US-Studio Sucker Punch in Arbeit befand. Um euch noch einmal auf den nahenden Release des Titels einzustimmen, veröffentlichte Sucker Punch ein Quartett frischer Artworks. Diese stehen in unserer Galerie zur Ansicht bereit.

Stellt euch der Armee der Mongolen entgegen

„Ghost of Tsushima“ verfrachtet die Spieler in das 13. Jahrhundert, in dem sich der asiatische Kontinent einem Eroberungsfeldzug des Mongolischen Reichs ausgesetzt sieht. Die namensgebende Insel Tsushima, die gleichzeitig als Schauplatz des Titels fungiert, ist das letzte Bollwerk, das noch zwischen dem japanischen Festland und der mongolischen Armee steht. Angeführt werden die Mongolen vom grausamen General Khotun Khan.

Zum Thema: Ghost of Tsushima: Release gesichert – Gold-Status und Details zu Patch 1.01

Ihr übernehmt die Kontrolle über den Protagonisten Jin Sakai, der zu den letzten Überlebenden seines Clans zählt und sich den Mongolen entgegenstellt. „Er muss seine Traditionen ablegen, die ihn zum Krieger machten, um einen neuen Weg zu gehen – den Weg des Geistes – und einen unkonventionellen Krieg führen, um die Freiheit von Tsushima zurückzuerlangen“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima