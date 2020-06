Ghost of Tsushima: Release gesichert – Das neue Projekt von Sucker Punch erreicht den Gold-Status

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PlayStation 4.

Neben dem in der vergangenen Woche veröffentlichten „The Last of Us: Part 2“ dürfte „Ghost of Tsushima“ zweifelsohne zu den letzten großen Exklusiv-Titeln der PlayStation 4 gehören.

„Ghost of Tsushima“ entstand in den vergangenen Jahren bei den „inFamous“- und „Sly Cooper“-Machern von Sucker Punch. Wie das Studio via Twitter bestätigte, erreichte das Samurai-Abenteuer nach mehreren Verschiebungen nun endlich den Gold-Status. Dies bedeutet in der Praxis, dass die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen und der geplante Release im kommenden Monat gesichert sind. Hierzulande wird „Ghost of Tsushima“ ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PS4 erhältlich sein.

Stoppt die Invasion der Mongolen

Die Handlung von „Ghost of Tsushima“ setzt im 13. Jahrhundert ein, in dem die Armeen der Mongolen bei ihrem Feldzug Richtung Osten ganze Länder verwüsten. Die Insel Tsushima ist alles, was sich noch zwischen dem japanischen Festland und einer riesigen mongolischen Invasionsflotte befindet, die von dem skrupellosen und grausamen General Khotun Khan angeführt wird.

Zum Thema: Ghost of Tsushima: Japanischer Trailer zeigt Cinematics und Spielszenen

Ihr schlüpft in die Rolle des Samurais Jin Sakai, der zu den letzten Überlebenden seines Clans gehört. Jin ist fest entschlossen, alles in seiner Macht stehende zu tun, um die Mongolen zu stoppen und die Bevölkerung seiner Heimat vor weiteren Angriffen beziehungsweise Invasionen zu schützen.

„Er muss seine Traditionen ablegen, die ihn zum Krieger machten, um einen neuen Weg zu gehen – den Weg des Geistes – und einen unkonventionellen Krieg führen, um die Freiheit von Tsushima zurückzuerlangen“, führen die Macher von Sucker Punch aus.

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk — Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) June 22, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima