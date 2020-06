Xuan-Yuan Sword VII: Atmosphärische Eindrücke im neuen Trailer

"Xuan-Yuan Sword VII" erscheint 2020.

Aktuell arbeitet das chinesische Entwicklerstudio Softstar Entertainment am Action-Rollenspiel „Xuan-Yuan Sword VII“, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Um den hiesigen Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was im neuesten Ableger der Rollenspiel-Serie auf sie zukommt, stellte Softstar Entertainment einen frischen Trailer zur Verfügung. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und geht sowohl auf die grundlegende Rahmenhandlung von „Xuan-Yuan Sword VII“ als auch die spielerische Umsetzung an sich ein.

Ein Abstecher in die chinesische Mythologie

„Xuan-Yuan Sword VII“ wird von offizieller Seite als ein klassisches Action-Rollenspiel beschrieben, das in der chinesischen Geschichte und Mythologie angesiedelt ist. Ihr schlüpft in die Rolle von Taishi Zhao, einem ruhigen und zuverlässigen Schwertkämpfer, der versehentlich in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde. Um seine geliebte Familie zu beschützen, begibt er sich auf eine Reise in dieses chaotische Reich, um die Wahrheit zu finden.

Im spielerischen Bereich möchten die Macher von Softstar Entertainment vor allem mit dem rasanten Kampfsystem punkten, das es euch ermöglicht, verschiedene Attacken zu flüssigen und durchschlagskräftigen Combos zu kombinieren. Hinzukommt die sogenannte Elysium-Schriftrolle, die als Schlüssel für Elysium verwendet werden kann. Auf diesem Wege ist es möglich, Monster zu absorbieren oder Gegenstände zu erschaffen.

Zudem erhalten die Helden dank der Elysium-Schriftrolle Zugriff auf mächtige Techniken und weitere Spielmechaniken. „Xuan-Yuan Sword VII“ befindet sich für den PC und die PS4 in Arbeit.

