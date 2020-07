Desperados 3: Spielszenen und Pressezitate im offiziellen Accolades-Trailer

"Desperados 3" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Vor etwas mehr als zwei Wochen wurde der Strategie-Titel „Desperados 3“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Für die Entwicklung von „Desperados 3“ zeichnete das in der bayrischen Hauptstadt München ansässige Studio Mimimi Productions verantwortlich. Ergänzend zum Release des Strategie-Titels veröffentlichte der verantwortliche Publisher THQ Nordic den offiziellen Accolades-Trailer zu „Desperados 3“. Wie gehabt umfasst dieser vereinzelte Spielszenen und ausgewählte Zitate der internationalen Fachpresse.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie

In „Desperados 3“ führt der Weg der Spieler wieder einmal in den Wilden Westen. Einen Ort, an dem die Gesetze von denen gemacht werden, die eine Waffe in der Hand haben und gewillt sind, diese einzusetzen. Stark inspiriert vom ersten Spiel der Serie, „Desperados: Wanted Dead or Alive“, ermöglicht es „Desperados 3“ dem Spieler, sich jeder Mission mit einer Vielzahl von verschiedenen Lösungen und Routen zu nähern.

Zum Thema: Desperados 3: Strategie-Titel ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Ebenfalls wieder mit von der Partie ist natürlich der gewohnt hohe Schwierigkeitsgrad, der dafür sorgen kann, dass jeder falscher Schritt in der Welt von „Desperados 3“ euer letzter ist. „Da die Bande des Spielers immer in der Unterzahl ist, wird nur eine geschickte Nutzung der Umgebung und der einzigartigen Charakterfähigkeiten jedes Desperados ein siegreiches Ergebnis garantieren“, so die Entwickler weiter.

„Desperados 3“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Desperados 3