F1 2020: Schumacher-Deluxe-Edition ab sofort erhältlich

"F1 2020" erscheint diese Woche.

In einer aktuellen Pressemitteilung wiesen die Verantwortlichen von Codemasters darauf hin, dass die „Schumacher-Deluxe-Edition“ zum Rennspiel „F1 2020“ ab sofort erhältlich ist.

Käufer der Sonder-Edition dürfen mit sofortiger Wirkung und somit drei Tage vor allen anderen loslegen. Bei der Möglichkeit, einen Frühstart hinzulegen, bleibt es aber natürlich nicht. Wie es der Name der „Schumacher-Deluxe-Edition“ bereits andeutet, sind zudem verschiedene exklusive Inhalte rund um den siebenmaligen Formel 1-Weltmeister enthalten.

Feiert die Karriere von Michael Schumacher

Mit der „Schumacher-Deluxe-Edition“ feiert Codemasters die Karriere von Michael Schumacher mit exklusiven Multiplayer-Fahrzeuglackierungen, die von Michael Schumacher inspiriert sind, einem exklusiven Michael Schumacher-Ingame-Model, den Rennanzügen des siebenmaligen Champions sowie Helm-Designs und einer der berühmten Michael Schumacher-Siegerposen als einzigartige Animation für das Podium. Ebenfalls an Bord befinden sich der Jordan 191, der Benetton B194, der Benetton B195 und der Ferrari F1-2000

Codemasters weiter: „Heute feiern wir die harte Arbeit des Studios, die es endlich den Spielern ermöglicht, F1 2020 in den Händen zu halten. Wir feiern passenderweise Michaels rekordbrechende sieben Weltmeisterschaften in einer Saison, in der Lewis Hamilton an seinen Rekord anknüpfen will. Seine ikonischen Autos hinzuzufügen, ist etwas, das wir schon lange tun wollten, und sie werden sich als unglaublich beliebt erweisen.“

Die normale Version von „F1 2020“ wird ab dem 10. Juli 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich sein.

