Charts: The Last of Us Part 2 in Deutschland weiter an der Spitze

Die deutschen Charts der Vorwoche sind da und machen einmal mehr deutlich: "The Last of Us Part 2" konnte das Interesse vieler Spieler wecken. Auch "Marvel’s Iron Man" landete in der Debütwoche auf den vorderen Plätzen.

"The Last of Us Part 2" ist in Deutschland weiter an der Spitze.

Die neusten Charts von GfK Entertainment lassen einen Blick auf die meistverkauften Spiele in Deutschland werfen. Berücksichtigt wurde der Absatz in der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli 2020.

In den PS4-Charts gibt es keine großen Überraschungen. Nach wie vor führt der Naughty Dog-Blockbuster „The Last of Us Part 2“, der sich nicht nur in Deutschland hervorragend verkauft. Im britischen Handel ist der Titel ebenfalls an der Spitze zu finden. Gleiches gilt für die europäischen PSN-Charts.

Platz 2 der deutschen PS4-Charts sicherte sich erneut „Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“. Platz 3 ging an „GTA 5“. Und mit „Marvel’s Iron Man“ stieg ein weiterer Sony-Titel in die Charts ein.

Auf der Xbox One mangelt es momentan ein wenig an exklusiven Neuerscheinungen, was sich in den Charts bemerkbar macht. „GTA 5“ landete in der Premium Edition auf dem ersten Platz. Es folgen „Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ und „Assetto Corsa Competizione“.

Auf dem PC führt „Die Sims 4“. Im Fall der Switch und des 3DS sind es „Animal Crossing“-Spiele.

Spielecharts aus Deutschland

PS4

( 1 ) The Last of us Part 2 ( 2 ) Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ( ? ) GTA 5 (Neu) Marvel’s Iron Man

Xbox One

( 3 ) GTA 5 Premium Edition ( 2 ) Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ( 1 ) Assetto Corsa Competizione

PC

( 1 ) Die Sims 4 ( 5 ) Das große Big Fish Dunkle Machenschaften-Wimmelbild-Paket

Switch

( 1 ) Animal Crossing: New Horizons ( 2 ) Mario Kart 8 Deluxe

3DS

(WE) Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects ( 2 ) The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Selects

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Charts