UK Charts: The Last of Us 2 und Iron Man VR dominieren

Für Sony lief es in der vergangenen Woche hervorragend. Während "The Last of Us Part 2" weiterhin den Spitzenplatz verteidigen konnte, stieg "Marvel's Iron Man VR" auf dem zweiten Platz ein.

Ellie dominiert weiterhin die britischen Charts.

Die neusten Charts aus Großbritannien sind eingetroffen. Und wer hätte es (nicht) gedacht: Auch in der vergangenen Woche konnte der PS4-Blockbuster „The Last of Us Part 2“ den Spitzenplatz verteidigen. Im Wochenvergleich sanken die Verkäufe nochmals um 53 Prozent.

Behilflich sein dürften bei der erneuten Führung unter anderem die Kontroversen, die den Naughty Dog-Titel im Gespräch halten. Doch auch mit Morddrohungen müssen sich die Macher auseinandersetzen.

Marvel’s Iron Man VR steigt auf Platz 2 ein

Auf dem zweiten Platz der britischen Charts der vergangenen Woche ist ein weiteres Spiel zu finden, das von Sony veröffentlicht wurde. In der Debütwoche mischte „Marvel’s Iron Man VR“ auf dem Treppchen mit. Für einen Virtual Reality-Titel ist das ein beachtlicher Erfolg.

„Iron Man VR“ war in der vergangenen Woche die einzige neue Box-Veröffentlichung in den Charts, während die anhaltende Lagerräumung der klassischen 3DS-Spiele weiterhin Auswirkungen hat. „Bravely Second: End Layer“ befindet sich nach wie vor in der Top 10 und konnte sich innerhalb von zwei Wochen häufiger verkaufen als in den vier Jahren zuvor. Zudem kehrten „Animal Crossing: Happy Home Designer“ auf Platz 13 und „Chibi-Robo! Zip Lash“ auf Platz 34 in die Charts zurück.

Zum Thema

Eines der neuen Spiele der Vorwoche ist „SpongeBob Squarepants: Bikini Bottom – Rehydriated“. Der Titel fiel aus der jüngsten Top 10 heraus und befindet sich momentan auf Rang 12 – bei einem Verkaufsrückgang von 62 Prozent gegenüber der Debütwoche. Nachfolgend könnt ihr euch die komplette Top 10 aus Großbritannien anschauen.

UK Charts der vergangenen Woche

( 1 ) The Last of Us Part 2 (Neu) Marvel’s Iron Man VR ( 5 ) Animal Crossing: New Horizons ( 2 ) Bravely Second: End Layer ( 8 ) Grand Theft Auto 5 ( 10 ) Minecraft (Switch) ( 11 ) Call of Duty: Modern Warfare ( 6 ) FIFA 20 ( 14 ) Luigi’s Mansion 3 ( 4 ) Ring Fit Adventure

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts