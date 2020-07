Charts aus Deutschland: The Last of Us Part 2 dominiert weiterhin die PS4-Rangliste

Die neusten Charts aus Deutschland sind da. Und sie machen deutlich, dass der PS4-Blockbuster "The Last of Us Part 2" hierzulande trotz der Kontroversen gefragt ist. Auch für "Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated" lief es hervorragend.

Das neue Spiel rund um Ellie ist auch in Deutschland ein riesiger Erfolg.

GfK Entertainment hat die aktuellen Spiele-Charts veröffentlicht, die nach den aktuell gängigen Plattformen aufgeschlüsselt sind.

In den PS4-Charts gibt es keine allzu großen Überraschungen. Auch in der vergangenen Woche thronte das Naughty Dog-Adventure „The Last of Us Part 2“ auf dem Spitzenplatz. Auf dem zweiten Rang folgt mit „Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ ein Neueinsteiger. Platz 3 ging an „Assetto Corsa Competizione“.

Vergleichbar sieht es in den Xbox One-Charts aus. „The Last of Us Part 2“ erschien für diese Plattform natürlich nicht. Allerdings sind „Assetto Corsa Competizione“ und „SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ auf den vorderen Plätzen zu finden.

Im Nintendo Switch-Ranking startet „SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ hinter „Animal Crossing: New Horizons“, „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Ring Fit Adventure“ auf Platz vier. Hinzu kommen in den jüngsten Charts die Bestseller „Die Sims 4“ (PC) und „Pokémon Ultrasonne“ (3DS).

Charts aus Deutschland

PS4

( 1 ) The Last of Us Part 2 (Neu) Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Neu) Assetto Corsa Competizione

Xbox One

(Neu) Assetto Corsa Competizione (Neu) Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

PC

( 1 ) Die Sims 4 (WE) Assassin’s Creed Odyssey

Nintendo Switch

( 1 ) Animal Crossing New Horizons ( 2 ) Mario Kart 8 Deluxe ( _ ) Ring Fit Adventure (Neu) SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Nintendo 3DS

( 6 ) Pokemon Ultrasonne ( 1 ) The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Selects

Wie oft die genannten Spiele in Deutschland verkauft wurden, lässt sich den Angaben von GfK Entertainment nicht entnehmen. Im Fall von „The Last of Us Part 2“ steht zumindest fest: Weltweit waren es in der ersten Woche ganze vier Millionen Verkäufe.

