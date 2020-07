Spider-Man Miles Morales: Performance-Modus mit 4K bei 60FPS bestätigt

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint exklusiv für die PS5.

Zu den ersten Titeln, die Sony Interactive Entertainment für die PlayStation 5 ankündigte, gehörte „Spider-Man: Miles Morales“.

Genau wie der erfolgreiche PlayStation 4-Vorgänger entsteht auch „Spider-Man: Miles Morales“ bei den Entwicklern von Insomniac Games. Via Twitter nannte das US-Studio ein interessantes technisches Detail zu seinem neuen PS5-Projekt und wies darauf hin, dass ein optionaler Performance-Modus mit von der Partie sein wird. Hier dürfen wir uns über eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde und der 4K-Auflösung freuen.

Aussagen, die den Gedankengang nahe legen, dass „Spider-Man: Miles Morales“ zwei unterschiedliche Darstellungsmodi spendiert bekommt: Den besagten Performance-Modus sowie einen Grafik-Modus. Im Grafik-Modus könnte die Framerate zugunsten von mehr grafischen Details und technischen Optimierungen auf 30 Bilder die Sekunde gesenkt werden. Offiziell bestätigt wurde ein solcher Modus bisher allerdings nicht.

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „Spider-Man: Miles Morales“ mit einer Art Stand-Alone-Erweiterung im Stil eines „Uncharted: The Lost Legacy“ zu tun. Somit dürfte die Spielzeit bei etwa 10 bis 15 Stunden liegen. Darüber hinaus wurde versprochen, dass „Spider-Man: Miles Morales“ Gebrauch von PS5-exklusiven Features wie dem 3D-Audio oder den Funktionen des DualSense-Controller machen wird.

Einen konkreten Releasetermin bekam das Superhelden-Abenteuer von Insomniac Games bisher nicht spendiert.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL

— Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020