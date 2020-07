Mega Man: „Große Neuigkeiten“ zur Verfilmung in Aussicht gestellt

Der "Mega Man"-Film wurde bereits im Jahr 2018 angekündigt.

Bereits im Oktober 2018 kündigten die Verantwortlichen von 20th Century Fox eine Live-Action-Verfilmung zur beliebten „Mega Man“-Serie an.

Zum Leidwesen der Fans wurde es in den vergangenen Monaten recht still um den „Mega Man“-Film. Sorgen machen müssen wir uns allerdings nicht, wie der Regisseur Henry Joost in einem aktuellen Statement versicherte. Wie es heißt, sollen uns schon in Kürze „große Neuigkeiten“ zur „Mega Man“-Verfilmung ins Haus stehen. Einen konkreten Termin oder Details nannte Joost leider nicht.

Hohe Produktions- und Unterhaltungswerte versprochen

Joost zur Frage, ob auch Autor Mattson Tomlin („Project Power“) an der „Mega Man“-Verfilmung mitarbeitet: „Das ist wahr. Wir hatten so viel Spaß bei der Zusammenarbeit mit Mattson bei Project Power, dass wir ihn eingeladen haben, uns bei Mega Man zu unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr. Ich glaube, wir werden bald große Neuigkeiten darüber haben. Ich kann im Moment nicht allzu viel sagen, aber es ist ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt.“

Zum Thema: Mega Man 11: Die Reihe kehrt heute auf die Konsolen und den PC zurück – Trailer

Allzu viele Details zum „Mega Man“-Film wurden bisher nicht genannt. Stattdessen ist nur die Rede von hohen Produktions- und Unterhaltungswerten. Während Henry Joost und Ariel Schulman die Regie übernehmen, ist für die Produktion der „Mega Man“-Verfilmung Chernin Entertainment („Planet der Affen“) verantwortlich.

Quelle: IGN

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mega Man