Xbox Series X: Xbox Live Gold vor dem Aus? Online-Gaming offenbar kostenlos

Die Xbox Series X erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Mit der Xbox Series X auf der einen und der PlayStation 5 auf der anderen Seite kämpfen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft gleich beide Konsolen der neuen Generation um die Gunst der Spieler.

Zu den Vorzügen, mit denen Microsoft die Xbox Series X auf dem Markt positionieren möchte, gehört unter anderem der Xbox Game Pass genannte Abo-Dienst, der den Spielern zum Preis von rund zehn Euro den Zugriff auf mehr als 100 Spiele einräumt. Aktuellen Berichten zufolge könnte sich Microsoft zudem dazu entschieden haben, die monatlichen Gebühren für das Online-Gaming zu entfernen.

Dies möchte zumindest der für gewöhnlich gut informierte VentureBeat-Redakteur Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben. Laut Grubb soll Xbox Live Gold auf der Xbox Series X abgeschafft werden, um einen kostenlosen Zugang zum Online-Gaming zu ermöglichen. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann ist wohl damit zu rechnen, dass der kostenpflichtige Xbox Live Gold-Dienst auf der Xbox One ebenfalls entfernt wird.

Microsoft selbst wollte sich zu den aktuellen Berichten um das Aus von Xbox Live Gold bisher zwar nicht äußern, befeuerte die Gerüchte vor ein paar Tagen jedoch selbst. So wurde bekannt gegeben, dass die 12-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft aus dem Xbox Store entfernt wurde und zukünftig nicht mehr erworben werden kann. Stattdessen bietet das Redmonder Unternehmen im offiziellen Store nur noch 1- und 3-monatige Xbox Live Gold-Abos an.

Sollten sich weitere Details zu diesem Thema ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Xbox Live Gold is going away and playing online multiplayer will be free. They will not force you into Ultimate to play online.

— grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020