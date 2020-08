The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4: Opening-Movie veröffentlicht

Allzu lange müssen sich JRPG-Fans nicht mehr gedulden, bis sie den neuesten Teil der "The Legend of Heroes"-Reihe spielen können. Ein neues Video stimmt auf das Spiel ein.

Die Rede ist dabei vom Opening-Video des kommenden „The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel 4“, das ihr euch wie gewohnt am Ende der News ansehen könnt. Wie unter anderem Siliconera berichtet, veröffentlichte Entwickler und Publisher Falcom den Clip kürzlich auf seinem hauseigenen YouTube-Kanal.

Stimmungsvolles Opening befeuert Vorfreude auf Release

Im Mittelpunkt des Videos stehen primär die drei Protagonisten des Spiels, die zwei Rückkehrer Lloyd und Rean sowie der neue Charakter C. Jede der Figuren wird in „Trials of Cold Steel 4“ ihre eigenen Missionen spendiert bekommen. Des Weiteren können sich „The Legend of Heroes“-Fans im Opening natürlich bereits den Theme-Song zum Spiel, „No End No World“, anhören.

Während sich Lloyd wieder in Crossbell befindet, das für seine Unabhängigkeit kämpft, führte Reans Weg zurück an die Thors Branch Academy, wo er über ein neues Mysterium stolpert. C verfolgt derweil mit seinen drei Gefährten eine ganz eigene Aufgabe. Die Geschichte soll dabei übrigens etwas Besonderes sein, denn diese fungiert gewissermaßen als Abschluss der bisherigen Storyline der Reihe.

Mit dem kommenden „The Legends of Heroes“-Teil sollen Fans somit einen großen spielbaren Epilog geboten bekommen, der viele noch offene Handlungsstränge aufgreifen und zu einem Ende bringen werde. Dank der sogenannten „Cross Story“ kann dabei übrigens zwischen den drei gebotenen Geschichten gewechselt werden, um die Story aus mehreren Perspektiven zu erleben.

Versprochen werden insgesamt 50 spielbare Charaktere, zu denen sowohl einige vertraute Gesichter als auch komplett neue Figuren zählen sollen. Spieler, die noch immer Speicher-Dateien vorheriger Serien-Teile auf der Festplatte haben, dürfen sich übrigens über diverse Ingame-Boni freuen.

Während „The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4“ in Japan bereits am 27. August 2020 für die PlayStation 4 erscheint, müssen sich deutsche Fans derweil noch bis zum 27. Oktober diesen Jahres gedulden.

Was ist eure Meinung zum Opening-Video des kommenden „The Legend of Heroes“Spiels?

