Xbox Series X: Starten die Vorbestellungen schon in Kürze?

Bisher bestätigten Sony Interactive Entertainment und Microsoft lediglich, dass die PlayStation 5 und die Xbox Series X im Laufe des diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden.

Wann und zu welchem Preis es im Endeffekt so weit sein wird, steht weiterhin in den Sternen. Zumindest Microsoft könnte aktuellen Berichten zufolge schon in Kürze die sprichwörtliche Katze aus dem Sack lassen und für Klarheit sorgen. Dies lässt zumindest eine aktuelle Werbeanzeige des australischen Network-Providers Telstra vermuten, die an Xbox All-Access-Nutzer verschickt wurde.

Konkrete Informationen bereits im August?

Bei Xbox All-Access handelt es sich um einen Abo-Service, in dem die Kunden einen festen monatlichen Betrag bezahlen und eine Xbox One-Konsole gestellt bekommen – inklusive gültiger Abos von Xbox Live Gold sowie des Xbox Game Pass. In der besagten Mitteilung von Telstra heißt es: „Sie haben sich angemeldet, um Informationen über die Xbox Series X zu erhalten. Vorbestellungen für die Xbox Series X mit Xbox All Access werden in Kürze eröffnet.“

Microsoft selbst wollte die aktuellen Gerüchte um die möglicherweise in Kürze startenden Vorbestellungen der Xbox Series X bisher nicht kommentieren. Allerdings wies Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, vor wenigen Tagen darauf hin, dass sich die Spieler noch im August über weitere Informationen zur Xbox Series X freuen dürfen.

Könnten sich unter den Details auch Angaben zum finalen Termin, dem Preis und den Vorbestellungen der Xbox Series X befinden? Die kommenden Wochen werden es zeigen.

