NBA 2K21: Stars, Buzzer Beater und Überflieger-Dunks – Trailer zum Basketballspiel

Zu "NBA 2K21" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. In der neuen Ausgabe könnt ihr einen Blick auf die Current-Gen-Fassung werfen, ohne dass wirklich aussagekräftiges Gameplay-Material enthüllt wird.

"NBA 2K21" holt verstorbene Stars auf die Bühne.

2K hat einen neuen „Gameplay-Trailer“ zu „NBA 2K21“ veröffentlicht. Wirklich aussagekräftige Einblicke in die Gameplay-Mechaniken bekommt ihr darin zwar nicht zu Gesicht. Allerdings erhaltet ihr laut Hersteller einen Eindruck davon, wie die Current-Gen-Versionen von „NBA 2K21“ aussehen.

Der unten eingebundene Clip bekam die Bezeichnung „Everything is Game“ verpasst. Gezeigt werden einige der „größten Stars, die Buzzer Beater, Überflieger-Dunks, Blocks und mehr“ ausführen.

Neue Details gab 2K in der heutigen Pressemeldung nicht preis. Das Unternehmen verweist lediglich darauf, dass Käufer von „NBA 2K21“ mit umfassenden Verbesserungen in allen Bereichen und tiefgehenden, unterschiedlichen Spielmodi rechnen können. Zudem biete der Titel eine „einmalige Immersion in alle Facetten von NBA-Basketball und Basketball-Kultur“.

Next-Gen-Version teurer

Mit „NBA 2K21“ sorgte 2K kürzlich für reichlich Aufsehen. Anfang Juli gab das Unternehmen bekannt, dass die Next-Gen-Versionen des Basketballspiels mehr als die Current-Gen-Fassungen kosten werden. Während das Basketballspiel für PS4 und Xbox One mit 69,99 Euro zu Buche schlägt, sind es im Fall der PS5- und Xbox Series X-Fassungen „ab 74,99 Euro“.

Wie gewohnt gilt allerdings: Zumindest im klassischen Handel fallen die Preise von Spielen recht schnell und passen sich der Marktsituation an. In den Download-Stores der Konsolenhersteller gibt es in der Regel nur im Rahmen von Sales temporäre Preissenkungen.

Zum Thema

Beispielsweise kostet „NBA 2K20“ im PlayStation Store noch immer 59,99 Euro, während für die Disk-Version bei Amazon momentan weniger als 18 Euro fällig werden.

Zu beachten ist aber auch: Laut 2K wird „NBA 2K21“ auf den neuen Konsolen über einen deutlich umfangreicheren Soundtrack verfügen, wie wir erst kürzlich berichteten.

Zurück zum eigentlichen Thema: Den anfangs erwähnten „Everything is Game“-Trailer könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu NBA 2K21