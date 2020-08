Batman Gotham Knights: Robin, Batgirl und weitere spielbare Helden bestätigt?

"Batman: Gotham Knights" wird Ende der Woche vorgestellt.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde das Superhelden-Abenteuer „Batman: Gotham Knights“ vor wenigen Tagen endlich offiziell angekündigt.

Auch wenn die Enthüllung des Titels erst am Wochenende erfolgt, begannen die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von WB Games Montreal in den letzten Stunden damit, erste Teaser zu „Batman: Gotham Knights“ unter das Volk zu bringen. Für frische Spekulationen sorgt eine Teaser-Grafik, die von einem Mitarbeiter von WB Games Montreal auf der Social-Media-Plattform Instagram in Umlauf gebracht wurde.

Teaser-Grafik scheint mehrere spielbare Helden zu bestätigen

Riskiert man einen genaueren Blick auf die besagte Grafik, wird man unter anderem auf vier Logos stoßen, die in der Mitte der Grafik zu finden sind und für die folgenden vier Helden stehen dürften: Batman, Batwoman, Robin, und Nightwing. Neu sind die Gerüchte, dass uns „Batman: Gotham Knights“ die Möglichkeit bieten wird, abseits von Batman weitere Mitglieder der Bat-Familie zu kontrollieren, keineswegs. Stattdessen erreichten uns entsprechende Berichte schon vor Wochen.

Darüber hinaus hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass in „Batman: Gotham Knights“ der sogenannte „Court of Owls“ als Widersacher fungieren und euch das Leben schwer machen wird. In wie weit die Berichte der vergangenen Monate den Tatsachen entsprechen, werden wir spätestens Ende der Woche erfahren.

Wie Warner Bros. Interactive Entertainment in der vergangenen Woche bekannt gab, wird die offizielle Enthüllung von „Batman: Gotham Knights“ im Rahmen des DC FanDome-Events am kommenden Samstag, den 22. August 2020 um 19:30 Uhr unserer Zeit über die Bühne gehen. Auch das neue „Suicide Squad“-Projekt, das derzeit bei Rocksteady Games entsteht, wird auf dem DC FanDome zu sehen sein.

