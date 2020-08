Mafia Definitive Edition: Frischer Story-Trailer im Rahmen von Gamescom Opening Night Live bestätigt

Die "Mafia: Definitive Edition" erscheint Ende September 2020.

Anfang des vergangenen Monats räumten die Verantwortlichen von Hangar 13 ein, dass der Corona-bedingte Umzug in das Home-Office und die damit verbundenen Verzögerungen dazu führen, dass die „Mafia: Definitive Edition“ etwas später als geplant erscheint.

Läuft in den kommenden Wochen alles wie geplant, dann wird die Neuauflage Ende September für die Konsolen und den PC erscheinen. Wie die Entwickler von Hangar 13 bekannt gaben, wird euch das Studio die Wartezeit bis zum finalen Release der „Mafia: Definitive Edition“ mit einem frischen Story-Trailer versüßen. Dieser wird im Rahmen von Gamescom: Opening Night Live zu sehen sein. Das Event startet am Donnerstag, den 27. August 2020 um 20 Uhr unserer Zeit.

In den letzten Tagen bedachten uns die Macher von Hangar 13 mit weiteren Details zur „Mafia: Definitive Edition“ und wiesen darauf hin, dass auch an diejenigen unter euch gedacht wird, die das originale „Mafia“ gespielt haben und gerne die damalige Spielerfahrung neu aufleben lassen wollen. Kenner des Originals kommen demnach beim „Klassischen Modus“ auf ihre Kosten.

Zum Thema: Mafia Definitive Edition: Klassischer Modus im Detail – Härtere Cops und mehr Herausforderungen

Offiziellen Angaben zufolge bietet der „Klassische Modus“ eine zusätzliche Herausforderung für erfahrene Spieler, ohne jedoch für Frust zu sorgen. Als Beispiel nannte Hangar 13 Gegner, die mehr Schaden austeilen, aggressivere Polizisten oder Erste-Hilfe-Kästen, die weniger Gesundheit regenieren.

Die „Mafia: Definitive Edition“ wird am 25. September 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Tune in to @Gamescom’s #OpeningNightLive for the next Mafia: Definitive Edition narrative trailer!

Watch live 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT at https://t.co/XQkWlS7Ejp pic.twitter.com/7kL7H6ozn8

— Mafia: Trilogy (@mafiagame) August 24, 2020