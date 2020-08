Captain Tsubasa Rise of New Champions: Video liefert Eindrücke aus dem Übungs-Modus

Ende des Monats wird "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" für die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht. Ein neues Video liefert euch Eindrücke aus dem Übungs-Modus.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions" erscheint Ende August.

In wenigen Tagen wird der Anime-Kick „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ auch hierzulande für die Konsolen veröffentlicht.

Passend zum nahenden Release veröffentlichte Bandai Namco Entertainment ein weiteres Video zu „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“. Dieses Mal dreht sich alles um den Übungs-Modus, in dem euch die Möglichkeit geboten wird, euch mit den spielerischen Grundlagen des Fußball-Titels vertraut zu machen. Bisher steht das neue Video lediglich in einer japanischen Version bereit. Sollte eine entsprechend lokalisierte Fassung folgen, reichen wir diese natürlich umgehend nach.

Spielerisch frischer Wind im Fußball-Genre

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ basiert auf der beliebten Anime- beziehungsweise Manga-Vorlage und wird laut offiziellen Angaben für frischen Wind im Fußball-Genre sorgen. Versprochen werden rasante Torschüsse und reichlich Action auf dem Fußballplatz, die der Anime-Serie in nichts nachstehen.

Zum Thema: Captain Tsubasa Rise of New Champions: Spielmechaniken im ausführlichen Video vorgestellt

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird mit viel Action und wilden Torschüssen, welche das Franchise so berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten“, so Bandai Namco Entertainment.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ erscheint am kommenden Freitag, den 28. August 2020 für die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

