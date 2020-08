Kingdom Hearts Melody of Memory: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Rhythmus-Titel

"Kingdom Hearts: Melody of Memory" erscheint im November 2020.

Mit „Melody of Memory“ kündigte Square Enix vor ein paar Wochen ein Spin-off zur beliebten „Kingdom Hearts“-Reihe für die Konsolen an.

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits mehrere Händler darauf hinwiesen, dass „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ im November den Weg in den Westen finden wird, wurde der Releasetermin des Spin-offs im Rahmen von Nintendos Partner-Direct-Ausgabe von offizieller Seite bestätigt. Hierzulande wird „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ demnach am 13. November 2020 für die PlayStation 4, Nintendos Switch und die Xbox One veröffentlicht.

Trailer stellt euch das musikalische Spin-off vor

Begleitet wurde die heutige Bestätigung des Releasetermins von einem frischen Trailer zu „Kingdom Hearts: Melody of Memory“. In diesem wird etwas näher auf die spielerische Umsetzung des Spin-offs eingegangen. Unter dem Strich werden nicht weniger als 140 Musiktitel und 20 Charakter versprochen, mit denen euch die Möglichkeit geboten werden soll, die „Welt von Kingdom Hearts auf ganz neue Art und Weise zu erleben“.

Zum Thema: Kingdom Hearts Melody of Memory: Rhythmus-Titel offiziell mit erstem Gameplay angekündigt

„Die Spieler werden durch ikonische Disney-Welten reisen und sich mit bekannten Disney-Figuren zusammentun, während sie neben zeitlosen Titeln aus Disneys Filmklassikern die unvergessliche Musik der Kingdom Hearts-Serie genießen“, so Square Enix.

Neben einer klassischen Kampagne ist auch ein Online-Mehrspieler-Modus mit von der Partie, in dem ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließen und das musikalische Abenteuer gemeinsam erleben könnt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kingdom Hearts: Melody of Memory