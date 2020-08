PS Store: Angebot der Woche freigeschaltet – Neuer PS4-Deal

Im PlayStation Store wurde ein weiteres Angebot der Woche freigeschaltet. Einige Tage lang könnt ihr das Koop-Abenteuer "A Way Out" günstiger in euren Besitz bringen.

Holt euch "A Way Out" günstiger.

Sony hat im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche an den Start gebracht. Günstiger kaufen könnt ihr einige Tage lang den PS4-Titel „A Way Out“. Während jenseits der „Deal of the Week“-Aktion 29,99 Euro bezahlt werden müssen, sorgte der heutige Rabatt in Höhe von 75 Prozent für einen Preis in Höhe von 7,49 Euro.

Informationen zu A Way Out:

Veröffentlicht am 23. März 2018

Metascore: 78

User-Score: 8.0

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produktbeitrag im PlayStation Store

Entwickelt wurde der Titel von den Schöpfern von „Brothers – A Tale of Two Sons“, die mit „A Way Out“ ein reines Koop-Abenteuer auf den Markt brachten, in dem ihr einen von zwei Häftlingen spielt, die einen riskanten Gefängnisausbruch wagen.

Gültig ist das neue Angebot der Woche bis zum 3. September 2020.

Weitere Deals im PlayStation Store

Bis zum morgigen Donnerstag ist außerdem das Angebot der vergangenen Woche gültig. Im Preis gesenkt wurde das Rennspiel „F1 2020“ aus dem Hause Codemasters, was für zwei Editions gilt. Ihr könnt sowohl die „Deluxe Schumacher Edition“ als auch die „Seventy Edition“ günstiger erwerben – aber wie erwähnt, nur noch bis morgen.

Darüber hinaus ging heute im PlayStation Store ein Sale mit rund 700 Angeboten an den Start. Schon für weniger als 1 Euro werdet ihr fündig. Der Sale läuft unter dem Motto „Geheimtipps“ und umfast neben bekannten Marken auch viele Indiespiele. Unsere Meldung zu den Geheimtipps findet ihr hier.

Zum Thema

PS Plus-Enthüllung heute: Darüber hinaus werden heute die PS Plus-Spiele für September 2020 enthüllt. Ab 17:30 Uhr solltet ihr eure Augen offen halten, sofern sich Sony für keine abweichende Strategie entscheidet.

