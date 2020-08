PSN Store Sale: Rund 500 PS4-Spiele im Preis gesenkt – Deals und Angebote

"Patapon 2 Remastered" zählt zu den heute freigeschalteten Angeboten.

Heute ist Mittwoch, was bedeutet: Im PlayStation Store ging ein neuer Sale an den Start. Mehr als 500 Games wurden in diesem Zuge im Preis gesenkt. Große Blockbuster solltet ihr diesmal nicht erwarten. Vielmehr wurden zahlreiche kleinere Projekte und Indie-Games günstiger gemacht. Entsprechend wenig müsst ihr beim Kauf bezahlen.

Einige Spiele sind sogar für weniger als einen Euro zu haben. Um zwei Beispiele zu nennen: „Reus“ wird momentan 95 Prozent günstiger für 0,74 Euro verkauft. Vor dem Sale wurden 14,99 Euro fällig. 89 Cent werden für „36 Fragments of Midnight“ verlangt. Der Rabatt beträgt 70 Prozent.

Tannenberg, Patapon und mehr

Auch das im Sommer 2020 veröffentlichte „Star Wars Episode I Racer“ ist im Angebot. Statt 14,99 Euro zahlt ihr momentan nur 9,74 Euro. Der Rabatt beträgt entsprechend 35 Prozent. 25 Prozent günstiger für 14,99 Euro bekommt ihr den Shooter „Tannenberg“. Friedlicher geht es in „Patapon 2 Remastered“ voran. Dank des 33-Prozent-Rabattes bezahlt ihr im Aktionszeitraum nur 10,04 Euro.

Zu den weiteren Angeboten im PlayStation Store zählt „Stranded Deep“. Zwar landete der Titel erst im April dieses Jahres im PSN, doch bekommt ihr ihn bereits 33 Prozent günstiger für 13,39 Euro. 40 Prozent günstiger für 20,99 Euro erhaltet ihr „Pathologic 2“. Jenseits der Aktion werden für den Horrortitel 40 Prozent fällig. Um die Hälfte im Preis gesenkt wurde das im Oktober 2019 veröffentlichte „MediEvil“. Für 14,99 Euro werdet ihr fündig.

„Onimusha: Warlords“ wird momentan für 9,99 Euro verkauft, was ebenfalls einem 50 Prozent-Rabatt entspricht. 25 Prozent werden euch beim Kauf von „Little Dragons Café“ abgezogen. Ihr zahlt im Aktionszeitraum des PSN-Sales 33,74 Euro. „Monster Boy und das Verfluchte Königreich“ wird für 15,99 Euro bzw. 60 Prozent günstiger verkauft. „Okami HD“ wandert 50 Prozent günstiger für 9,99 Euro in euren Besitz.

80 Prozent Rabatt gibt es auf „This War of Mine: The Little Ones“. Der Preis schrumpft damit auf 3,99 Euro. Ebenfalls um 80 Prozent im Preis gesenkt wurde „Lara Croft and the Temple of Osiris“. Für 3,99 Euro könnt ihr zuschlagen. „Sniper Elite 3“ kostet im Aktionszeitraum 29,99 Euro statt 5,99 Euro. Für 1,99 statt 9,99 Euro bekommt ihr „Lara Croft GO“. 70 Prozent Rabatt gibt es auf „InkSplosion“. Der Preis wird mit 1,49 Euro angegeben.

Weiter geht es mit „Access Denied“ für 1,99 statt 4,99 Euro, „Blasting Agent“ in der Ultimate Edition für 1,19 statt 2,99 Euro, „Hitman GO: Die ultimative Edition“ für 1,59 statt 7,99 Euro und „Worms Battlegrounds“ für 8,74 statt 24,99 Euro. Darüber hinaus wurden mehrere Spiele mit einem zusätzlichen PS Plus-Rabatt versehen.

Eine vorläufige Übersicht der weiteren Angebote findet ihr wie gewohnt auf psprices.com. Auf dem offiziellen PlayStation Blog dürfte im Laufe des Tages eine offizielle Liste folgen. Die Schnäppchen-Kategorie im PlayStation Store öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

Solltet ihr im Moment gar kein Geld übrig haben, aber eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, dann könnt ihr weiterhin die Spiele laden, die im August in das Angebot aufgenommen wurden. Die PS Plus-Games für September werden im Laufe des heutigen Abends angekündigt.

