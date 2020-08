PSN Store Deals: Zahlreiche PS4-Angebote und PS Plus-Discounts

Wie wäre es mit "BioShock 2 Remastered"?

Im PlayStation Store wurde eine neue Rabattaktion gestartet, die euch im Rahmen eines umfangreichen Sales beim Kauf bestimmter PS4-Games den einen oder anderen Euro sparen lässt. Mehr als 200 Games sind im Angebot. Bei mehreren der Angebote sparen PlayStation Plus-Mitglieder zusätzlich.

Günstiger kaufen könnt ihr im Aktionszeitraum beispielsweise die Ultimate Edition von „Injustice: Götter unter uns“. Statt 59,99 Euro bezahlt ihr dafür 9,99 Euro und spart 83 Prozent. Ebenfalls im Angebot ist „BioShock 2 Remastered“. Im jüngsten PSN-Sale wurde der Preis um 25 Prozent auf 14,99 Euro gesenkt.

Weiter geht es mit „Assassin’s Creed 3 Remastered“. Dank des aktuellen Rabattes wird der Preis des Titels um 50 Prozent auf 19,99 Euro halbiert. 75 Prozent Rabatt gibt es gar für „Hello Neighbor“. Daraus ergibt sich ein Endpreis von 7,49 Euro. „Darksiders 3“ bekommt ihr momentan für 19,99 Euro und somit 66 Prozent günstiger als im PlayStation Store gewohnt. Die „Nioh – Complete Edition“ wandert 63 Prozent günstiger für 14,79 Euro in euren Besitz.

The Evil Within 2, Jurassic World Evolution und Elite Dangerous

Solltet ihr bisher nicht in den Genuss von „The Evil Within 2“ gekommen sein, könnte der Preis von 19,99 Euro euer Interesse wecken. Er sank um 50 Prozent. Den ersten Teil bekommt ihr für 5,99 Euro. „Doom VFR“ kann 70 Prozent günstiger für 8,99 Euro gekauft werden. Die „Jurassic World Evolution Deluxe Edition“ ist für 19,99 statt 54,99 Euro im Angebot. Für „Injustice 2“ werden momentan 14,98 Euro fällig. „Elite Dangerous“ landet für 9,99 statt 24,99 Euro in eurem Besitz.

Gar um 85 Prozent im Preis gesenkt wurde „Project CARS 2“. Ihr zahlt 9,99 statt der sonst üblichen 69,99 Euro. Ebenfalls für knapp unter zehn Euro bekommt ihr im Zuge des PS4-Sales im PSN „Dragon Ball Xenoverse 2“. Oder ihr entscheidet euch für „Elite Dangerous“, für das ebenfalls 9,99 Euro verlangt werden. Der Rabatt liegt bei 50 Prozent.

Die „Borderlands: The Handsome Collection“ wurde um 75 Prozent auf 9,99 Euro gesenkt. „Metro Redux“ schlägt mit 8,99 Euro zu Buche. „Metro: Last Light Redux“ kann dank des 70 Prozent-Rabattes für 5,99 Euro erworben werden. Gleiches gilt für „Metro 2033 Redux“. Im Fall von „Batman: Arkham VR“ wurde der zu zahlende Preis im PlayStation Network auf 9,99 Euro gesenkt. „Wolfenstein: The New Order“ bekommt ihr für 5,99 Euro.

Zusatzrabatte für PS Plus-Mitglieder

Wie anfangs erwähnt können PS Plus-Mitglieder im Zuge des neuen Sales zusätzlich sparen. Nachfolgend haben wir eine Preisliste für euch. In Klammern seht ihr den PS Plus-Preis:

WRC 5 Esports Edition – Rabattpreis: 3,99 Euro (2,99 Euro mit PS Plus)

WRC 6 FIA World Rally Championship – 3,99 Euro (2,99 Euro)

WRC 8 Fia World Rally Championship – 19,99 Euro (16,99 Euro)

Homefront: The Revolution ‚Freedom Fighter‘ Bundle – 11,99 Euro (7,99 Euro)

Homefront: The Revolution – 5,99 Euro (3,99 Euro)

Sherlock Holmes : The Devil’s Daughter – 4,99 Euro (2,99 Euro)

The King Of Fighters XIV – 9,99 Euro (7,99 Euro)

The King Of Fighters XIV — Special Anniversary Edition – 13,99 Euro (9,99 Euro)

Dick Wilde – 5,24 Euro (3,74 Euro)

Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle – 8,99 Euro (6,74 Euro)

Bulletstorm: Full Clip Edition – 7,99 Euro (5,99 Euro)

Hunting Simulator – 14,99 Euro (11,99 Euro)

Agents Of Mayhem – 5,99 Euro (3,99 Euro)

Agents Of Mayhem — Total Mayhem Bundle – 8,99 Euro (5,99 Euro)

Dick Wilde 2 – 8,99 Euro (6,99 Euro)

Slime Rancher – 9,99 Euro (7,99 Euro)

Bee Simulator – 19,99 Euro (17,99 Euro)

Puyo Puyo Tetris – 7,99 Euro (5,99 Euro)

Destroy All Humans! – 4,99 Euro (2,99 Euro)

Destroy All Humans! 2 – 4,99 Euro (2,99 Euro)

Memories Of Mars – 13,99 Euro (11,99 Euro)

Super Dodgeball Beats – 6,74 Euro (5,24 Euro)

Doctor Who: The Edge Of Time – 13,74 Euro (11,24 Euro)

Im Zuge des heute gestarteten PS4-Sales im PlayStation Store wurden noch mehr Spiele im Preis gesenkt. Eine vorläufige Übersicht findet ihr auf psprices.com. Eine Komplettübersicht über die laufenden Sonderangebote im PlayStation Store öffnet sich nach einem Klick auf den Link. Und vergesst nicht, die neusten PS Plus-Games zu laden.

