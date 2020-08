PlayStation Store Charts: Diese Spiele waren im Juli am erfolgreichsten

"Ghost of Tsushima" landete auf dem ersten Platz.

Sony hat in den Abendstunden die monatlich erscheinenden PlayStation Store-Charts veröffentlicht. Sie basieren auf den Verkäufen im vergangenen Juli und zeigen an der Spitze der PS4-Rangliste wenig überraschend den Neueinsteiger „Ghost of Tsushima“, der Mitte Juli auf den Markt kam.

Auch „Far Cry 5“ und die „Far Cry 3 Classic Edition“ schlugen sich im vergangenen Monat ordentlich. Platz 4 ging an das Rennspiel „F1 2020“, gefolgt vom Dauerseller „Minecraft“. Das Naughty-Dog-Spiel „The Last of Us Part 2“ musste sich im vergangenen Monat mit dem zehnten Platz zufrieden geben. Auf den weiteren Rängen seht ihr Spiele wie „Marvel’s Spider-Man“ und „The Forest“.

Die PlayStation VR-Charts wurden einmal mehr gesondert ausgewertet. „Beat Saber“ konnte sich im Juli 2020 vor „Marvels Iron Man VR“ und „Super Hot VR“ platzieren. In den Free-2-Play-Charts holte sich „Fortnite“ den ersten Platz zurück. Ebenfalls erfolgreich waren „Call of Duty Warzone“ und „Brawlhalla“. Die DLC-Charts werden wiederum von verschiedenen Packs für „Fortnite“ dominiert.

Zu beachten ist, dass im vergangenen Monat im PlayStation Store der große Sommer-Sale an den Start ging, in dessen Rahmen unzählige Spiele im Preis gesenkt wurden. Die Angebote dürften einen erheblichen Einfluss auf die jüngsten Platzierungen haben.

PlayStation Store-Charts im Juli 2020

PlayStation 4

Ghost of Tsushima Far Cry 3 Classic Edition Far Cry 5 F1 2020 Minecraft Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Assassin’s Creed Odyssey Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter The Last of Us Part II The Forest Marvel’s Spider-Man ARK: Survival Evolved Tom Clancy’s Rainbow Six Siege FIFA 20 Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed IV Black Flag The Last of Us Remastered Middle-earth: Shadow of War Horizon Zero Dawn Complete Edition

PlayStation VR

Beat Saber Marvel’s Iron Man VR Superhot VR The Walking Dead: Saints & Sinners Job Simulator Blood & Truth Gorn Creed: Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Until Dawn: Rush of Blood

Free-2-Play

Fortnite Call of Duty: Warzone Brawlhalla Apex Legends Destiny 2 PES 2020 Lite Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Version Racing Bros Warface Fantasy Strike

DLCs und Erweiterungen

Fortnite – The Yellowjacket Pack Fortnite – Metal Team Leader Pack Call of Duty: Warzone – Starter Pack Fortnite – Shadows Rising Pack Fortnite – Summer Legends Pack Rogue Company: Starter Founder’s Pack Call of Duty: Modern Warfare – CDL Champs 2020 Pack NBA 2K20 MyCareer Bundle Apex Legends – Octane Edition Modern Warfare – Atlanta FaZe Pack

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store