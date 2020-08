PS Plus August 2020: Das zweite „Gratis-Spiel“ steht zum Download bereit

PS Plus im August 2020 beschert euch heute ein weiteres Spiel. Nachdem "Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered" schon eine Weile geladen werden kann, steht ab sofort "Fall Guys: Ultimate Knockout" zum Download bereit.

PS Plus-User können "Fall Guys: Ultimate Knockout" einige Wochen ohne Zusatzkosten laden.

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet: Die neuen PS Plus-Spiele können geladen werden. Im August greift allerdings eine Besonderheit, denn nur eines der neuen Games wurde heute freigeschaltet. Das zweite PlayStation Plus-Spiel des neuen Monats steht schon seit der vergangenen Woche zum Download bereit.

Heute gesellte sich die Vollversion von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ hinzu. Als PlayStation Plus-Mitglied könnt ihr das Spiel ab sofort ohne zusätzliche Kosten in euren Besitz bringen. Im Angebot bleibt der Multiplayer-Party-Titel bis zum 31. August 2020.

Schon seit dem 28. Juli 2020 verweilt „Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered“ in der Instant Games Collection. Damit erlebt ihr die Kampagne des 2009er Shooters erneut, allerdings im neuen Gewand. Die Kampagne wurde vollständig neu gemastert und umfasst verbesserte Texturen, Animationen, physikalisches Rendering, HDR-Beleuchtung und mehr.

PlayStation Plus im August 2020

Nachfolgend haben wir die beiden Produkteinträge der PS Plus-Games für August 2020 verlinkt:

Auch im September wird PS Plus ein weiteres Mal erweitert. Und eine grobe Terminprognose lässt sich bereits aufstellen. Die Ankündigung der neuen „Gratis“-Games könnte am 26. August 2020 erfolgen. Doch wie schon die Ankündigungen der Juli- und August-Spiele deutlich machte, hält sich Sony nicht immer an den gewohnten Plänen. Die Downloads werden voraussichtlich am 1. September im PlayStation Store zur Verfügung stehen. Wir werden euch wie üblich daran erinnern.

PlayStation Plus schlägt monatlich mit etwa 60 Euro zu Buche. Als Mitglied erhaltet ihr nicht nur die Spiele der Instant Games Collection. Auch seid ihr in der Lage, die Online-Modi von PS4-Games zu nutzen, bekommt mehr Cloud-Speicher und profitiert von regelmäßige Rabatten. Falls ihr mehr über PS Plus in Erfahrung bringen möchtet: In der verlinkten Übersicht sind alle Meldungen zusammengefasst.

