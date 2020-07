PlayStation Plus: Diese „Gratis“-Titel warten im August 2020

Am Abend enthüllte Sony Interactive Entertainment die Titel, mit denen Abonnenten von PlayStation Plus im August 2020 bedacht werden. Wir verraten euch, auf welche "Gratis"-Titel ihr euch im Detail freuen dürft.

PlayStation Plus feiert in diesen Tagen sein zehntes Jubiläum.

Im Laufe des heutigen Tages konnten wir euch bereits davon berichten, dass Sony Interactive Entertainment den zehnten Geburtstag mit einer kleinen Überraschung begeht.

So werden zufällig ausgewählte PlayStation Plus-Abonnenten mit einem kostenlosen Guthaben in Höhe von zehn US-Dollar beziehungsweise Euro bedacht. Ergänzend dazu enthüllte Sony Interactive Entertainment am heutigen Montag Abend die Titel, die Abonnenten von PlayStation Plus im August 2020 ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können.

Shooter-Fans kommen schon morgen auf ihre Kosten

Zum einen dürften sich PlayStation Plus-Nutzer über „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ freuen, das bereits am morgigen Dienstag, den 28. Juli 2020 zur Verfügung gestellt wird. Weiter geht es am 4. August 2020 mit dem Party-Battle-Royal-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“, der vor allem im Mehrspieler-Modus seinen vollen Reiz entfalten soll.

Zum Thema: PlayStation Plus: Zum 10. Jubiläum – Sony verschenkt kostenloses Guthaben

Anbei der offizielle Trailer zum PlayStation Plus-Line-Up im August 2020. Wer sich die „Gratis“-Titel des Monats Juli 2020 noch nicht gesichert haben sollte, sollte schnellstmöglich zugreifen, da „Erica“, „NBA 2K20“ und „Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration“ bereits in wenigen Tagen aus dem PlayStation Plus-Angebot entfernt werden.

